Билеты в драмтеатр Донецка на май 2020 года в кассах начнут продавать с 1 марта

Продажа билетов в драмтеатр Донецка на май 2020 года стартует первого марта. Сегодня, 28 февраля, билеты в драмтеатр на май были доступны для бронирования, но разлетелись в течение двадцати минут после начала бронирования. На данный момент к брони остались доступны менее десяти билетов.

Кому повезло забронировать, выкупить билеты надо в течение двух суток, то есть, завтра и послезавтра.

Кассы работают:

29 февраля (суббота) – с 9.00 до 19.00 (перерыв плавающий); 1 марта (воскресенье) – с 10.00 до 19.00 (перерыв плавающий);

Со второго марта, с понедельника, касса сайта работает в обычном режиме (с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30, вторник – выходной).

Также с первого марта в кассах театра стартует продажа билетов на май. Как обычно, очередь в драмтеатр образуется задолго до открытия касс. Как купить заветный билет, «Комсомолке» рассказала заядлая театралка Мария.

- Чтобы купить билет, надо в день старта продаж прийти пораньше. Я прихожу занимать очередь сразу после окончания комендантского часа. И то в прошлом месяце я была шестнадцатая, а живу я недалеко. То есть, или кто-то живет еще ближе, или же ради того, чтобы попасть в театр кто-то нарушает комендантский час. Некоторых я уже узнаю в лицо, уже здороваемся. Приходят с термосами и раскладными стульчиками. Кто-то один может пойти купить кофе на всех.Причем, и в мороз, и в снег, и в зной. Ради похода в театр нашим людям все нипочем, - рассказывает Маша.

Режим работы касс:

С 1 марта (воскресенье) по 3 марта (вторник) – с 9.00 до 19.00 (перерыв плавающий); С 4 МАРТА (среда) касса театра работает в текущем режиме (с 10.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 13.30).

После вечерних спектаклей жителей отдаленных районов бесплатно отвозят домой на специальных автобусах, организованных администрацией драмтеатра.

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