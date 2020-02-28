2020-02-28T13:52:56+03:00
Политика

ЦРБ - "Рост": кто прав, кто не прав?

Конфликт между центральным республиканским банком и финансовой компанией "Рост" продолжает развиваться. Проблему отключения платежных терминалов надо как-то решать
Ольга ГОРДО
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Конфликт между "Ростом" и ЦРБ возможно решится в скором времени. Фото: http://dnr-live.ru/Конфликт между "Ростом" и ЦРБ возможно решится в скором времени. Фото: http://dnr-live.ru/
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Десять дней продолжаются мытарства дончан с оплатой через терминалы. Дело в том, что с восемнадцатого февраля свыше 340 платежных терминалов были заблокированы после отключения их финансовой компанией «Рост». Оплата мобильной связи «Феникс», интернета, онлайн-переводы и пополнением платежных карт – все это стало недоступно. Пострадал бизнес, который пользовался сервисом "Роста" с громким названием "Спрут".

Об этом сообщили в центральном республиканском банке.

- Специалисты Центробанка активно занимаются вопросом обеспечения оплаты услуг с использованием терминалов. На сегодняшний день около 70% услуг, ранее доступных в платежной системе «Спрут», можно оплатить в кассах отделений ЦРБ, — сообщает пресс-служба ЦРБ.

Также сообщается, что центральный республиканский банк в экстренном порядке налаживает свою платежную систему.

«Для обеспечения надежного и качественного банковского сервиса Центральным Республиканским Банком ведется активная работа по созданию государственной платежной системы через терминалы, — отметили в ЦРБ.

«Комсомолка» позвонила в ЦРБ, чтобы узнать когда же вернется возможность оплаты через терминалы, и вот что нам ответили:

- ЦРБ решает эту проблему, поскольку финансовая компания «Рост» внезапно прекратила свою работу…

- На сайте «Роста» висит сообщение, что ЦРБ аннулировал лицензию на этот вид деятельности?

- На осуществление деятельности платежной системы банк лицензию не отбирал. «Рост» сам не захотел, чтобы эта система работала, потому что они в целом хотят прекратить свою деятельность на территории ДНР. Но лицензию на работу платежной системы банк у них не отбирал, - сообщили в ЦРБ.

Тот же вопрос «Комсомолка» задала финансовой компании «Рост», и вот что нам ответили.

- Будут ли работать терминалы зависит от Центрального Республиканского банка. Этот вопрос задавайте им, - сообщили в "Росте".

- Я задавала. ЦРБ говорит, что не лишал вас лицензии.

- У нас нет лицензии. Пусть хоты бы покажут, что она есть, что не аннулировали и тогда мы вам ответим на вопрос. Зачем нам врать, если мы сейчас остаемся без работы. Лицензии у нас нет. Мы ждем пока они что-то предпримут. Либо свое что-то разработают, либо же нам выдадут лицензию. Если ЦРБ не отвечает, вы можете обратиться к Главе Республики. Сейчас ему многие пишут по этому вопросу.

Тем временем

Председатель центрального республиканского банка Андрей Петренко сделал официальное заявление.

- 18 февраля система «Спрут» была полностью отключена оператором данной платежной системы – ООО «ФК «Рост», отказавшимся от исполнения Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики и вопреки требованиям центрального республиканского банка об обеспечении работы данной платежной системы.

Необоснованные действия ООО «ФК «РОСТ» повлекли за собой нарушение в работе ЦРБ, «Почты Донбасса», других участников системы «Спрут» - более ста поставщиков услуг населению, которые оплачивались через этот сервис. Центральный республиканский банк используют все способы, чтобы устранить возникшие неудобства, — пояснил Андрей Петренко.

Он также отметил, что в настоящее время банк в усиленном режиме пытается наладить оплату услуг жителями Республики через терминалы, используя платежную систему подконтрольную государству.

Из-за большой нагрузки центральный республиканский банк будет запускать сервисы по мере их готовности в минимально возможные сроки и оперативно информировать об этом жителей Республики.

Подробную информацию можно узнать в колл-центре ЦРБ по многоканальным телефонам: (062)206-78-70 (71, 72,73); 071-099-50-29; 071-099-50-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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