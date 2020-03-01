В Киеве появилась улица донецкого певца Анатолия Соловьяненко

В Днепровском районе Киева появилась улица в честь знаменитого оперного певца из Донецка Анатолия Соловьяненко. Такое решение было принято на заседании Киевского городского совета. Раньше эта улица носила имя советского писателя Александра Бойченко. Он был известен на Украине по повести-трилогии «Молодость». А еще приходился дядей тренера Валерия Лобановского – сестра писателя была матерью великого футболиста.

- Теперь она будет носить имя известного украинского певца, общественного деятеля, Героя Украины Анатолия Соловьяненко, - говорится в сообщении киевской мэрии.

- Рада, что в Киеве не забывают о нашем выдающемся земляке. И особенно важно - в момент, когда любая принадлежность человека к Донецку вызывает в незалежной негатив, - считает дончанка Валентина Зимина. – Жалею только, что «благодаря» украинским нацистам перестал существовать в Донецке аэропорт, который тоже носил имя Анатолия Соловьяненко. И еще вызывает удивление, что в столице Украины не нашлось другой улицы, которую можно было переименовать. Если хотели избавиться от имени Александра Бойченко потому, что он советский писатель, то ведь и Соловьяненко сделал карьеру в советские времена. Был даже Народным артистом СССР. А на повести «Молодость» Бойченко воспитывалось наше поколение. Как, собственно, и на романе Николая Островского «Как закалялась сталь».

Александра Бойченко обычно звали Сашко, и при этом мало кого из комсомольских лидеров так уважали. Фото: uk.wikipedia.org/wiki/Бойченко_О._М.

Кстати, судьбы двух писателей очень похожи. Киевлянин Бойченко учился с Островским в одном училище, состоял в одной комсомольской организации, даже учителя и воспитатели у них были одни и те же. Но их личная встреча так и не состоялась.

В мае 1930 года Александра Бойченко избирают генеральным секретарем ЦК комсомола Украины. Молодой, энергичный. Его рабочее место — не кабинет, а заводской цех, шахта и отдаленное село. Современники отмечали, что генсек в общении не был «товарищем начальником». Его обычно называли Сашко, и при этом мало кого из комсомольских лидеров так уважали.

Но Бойченко на полном жизненном скаку сбивает страшная болезнь. В 1931 году генсек выехал в Донецк (в то время Сталино) для укрепления комсомольских организаций. И ночью, когда спускался в шахту «Смолянка», с ним случился удар.

Улица Бойченко-Соловьяненко в Киеве выходит на улицы Миропольскую и Братиславскую. Фото: yandex.ru/maps

Врачи диагностировали страшную болезнь - анкилоз. Обрекавшую на вечную неподвижность, потерю зрения. Окостенение суставов. Больно было даже от прикосновения постельного белья. Но Бойченко, как и Островский, не сдался. Он стал рецензентом, а потом и редактором издательства «Молодой большевик». Написал повесть-трилогию «Молодость», которая была переведена на многие языки мира. Умер 30 мая 1950 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище. Его имя улице в столице Украины дали в 1964 году. Теперь вот забрали. Герои-комсомольцы бандеровской Украине не нужны.

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