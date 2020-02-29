Пострадавшая от украинского обстрела дончанка: «Снаряды угодили во двор. Мы чудом остались живы!»

Сегодня, 29 февраля, в начале седьмого вечера, вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Трудовские, что в Петровском районе столицы. В результате обстрела – повреждения получили хозпостройки в одном из дворов.

Пострадавшая от обстрела ВСУ рассказала в телефонном разговоре «Комсомолке», что к счастью боеприпас не угодил в дом.

- Сначала прилеты были вдалеке, вроде на рынок тоже попало. В 18.45 Снаряды угодили во двор. Мы чудом остались живы! – Боеприпасы упали рядом с кухней и пристройками, где хранится уголь и дрова – вывалилась стенка, крыша разлетелась. К счастью дом не пострадал, - говорит Татьяна Владимировна. - В момент обстрела мы находились дома – спрятались в дальних комнатах. Слышу – все зазвенело, затряслось. Думала, что в огород соседям попало. Поднялся дым, гарь была такая. А оказывается попало в сарай.

Женщина отметила, что по мощности взрыва - боеприпас был не маленького калибра.

- Надоели эти обстрелы уже. Вот прошлую ночь из-за обстрела не спала. Это уже в печенках у людей сидит. Нервы не выдерживают. Это беспредел. Шесть лет, и конца и края нет. Живем в страхе. А здесь же и дети, внуки у меня. Внучка идет в школу – начинается обстрел. Это просто не передать словами, - сетует жительница Трудовских.

Татьяна Владимировна рассказывает, что в последнее время обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований стали интенсивнее.

- Если раньше было относительно тихо – стреляли из стрелкового, то сейчас лупят из тяжелого вооружения. Обстрелы стали интенсивными. Напоминают 2014-2015 годы, - сказала женщина.

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