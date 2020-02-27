2020-02-27T16:24:50+03:00
Общество

Батюшку из Луганска возмутил пост священника из Гомеля о ненужности иконостаса в церкви

К обсуждению неоднозначного вопроса подключились подписчики священнослужителей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Священник из Гомеля на своей странице в Фейсбуке рассказал своим подписчикам о том, как хорошо было в храме без иконостасаСвященник из Гомеля на своей странице в Фейсбуке рассказал своим подписчикам о том, как хорошо было в храме без иконостасаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В социальных сетях разгорелся спор – нужен ли в церквях иконостас? Казалось бы – тема не для обсуждений, ведь в церквях не принято менять традиции и вводить новые правила.

Все началось с публикации священника из Гомеля на своей странице в Фейсбуке. Отец Савва рассказал своим подписчикам о том, как хорошо было в храме без иконостаса.

«Сегодня в нашем храме последний день без иконостаса. Старый – разобрали, новый нагрянет завтра. Удивительно, как же без него было хорошо! Такое чувство, что по храму прошел вздох облегчения, когда убрали иконостас. Останавливает меня наша старинная прихожанка и говорит: «Отец Савва! В жизни не видела такой красоты! Будто литургия на весь храм!» Кое-кто предлагал собирать подписи против иконостаса.

Но что же делать? Уже везут – огроменный, весь в позолоте и резьбе, правда, сами иконы еще не готовы. И тут мысль: а зачем это все нужно? К чему мы так себя мучаем и тратим невероятные суммы на абсолютно ненужную вещь? Старинный иконостас в древней церкви логичен и оправдан, но в современном храме он зачем? Отец Сергий Булгаков говорил, что иконостас уже выполнил свою историческую миссию.

В марте 1923-го он записал в дневнике: «Кроме радости иметь свою службу, хотя и среди чужого стада, меня еще услаждает, что это будет в комнате, открытая литургия без иконостаса. Я давно уже стремлюсь к упразднению иконостаса, чтобы приблизить совершение таинства к молящимся. Если было время, когда естественно появился иконостас, теперь нужно другое – его устранение, как не было его и в раннем христианстве». И священникам без него хорошо, и богомольцам, и стоит он космических денег. Однако ставим! И что с нами не так?»

Отец Александр Авдюгин уверен, что таинство нужно сохранить. Фото: Архив

Отец Александр Авдюгин уверен, что таинство нужно сохранить. Фото: Архив

На размышления священнослужителя отреагировал отец Александр Авдюгин из Ровеньков – Луганская Народная Республика. «Комсомолка» писала о нем в прошлых публикациях. Батюшка помогает прихожанам лекарствами – собирает деньги на необходимые медикаменты и делает закупки в России.

– Первая покупка прихожан моего первого сельского прихода в селе Ребриково – это ткань, которой отделили алтарь, так как до иконостаса было еще далеко, крыша была главной. Натянули прихожане проволоку алюминиевую и повесили на нее четыре больших отреза из простой ткани. Подороже – посредине (врата Царские). Поскромнее – по бокам, – вспоминает отец Александр. – На ткань иконки бумажные булавками прикрепили, а меня заверили, что пойдут по четырем селам нашего прихода после Пасхи и обязательно на иконостас насобирают, хотя бы на простенький. Помнится, я тогда расплакался. Интересно, а почему мне теперь, после вашего поста отец Савва, не плакать хочется, а криком кричать?

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Пользователи социальных сетей, в числе которых и прихожане, подключились к обсуждению. Как это всегда бывает в спорах – единого мнения нет. Одни выступают «за» иконостас, другие – «против».

– Идет служба, нет стены. Мы вместе. Какое же чудесное ощущение, когда мы все вместе предстоим перед алтарем и престолом, – пишет Андрей Ананьев. – Как же целостно, не разделено было в храме! Очень надеюсь, новый поставят не сразу. Это были замечательные службы. У всех, с кем говорил, были те же ощущения.

– Иконостас – это не «забор». Это картина мира, позволяющая верующему ощутить себя в центре христианского космоса, – считает Артем Ермаков. – Иконостас выражает прошлое, настоящее и будущее Церкви. Важно только, чтобы он был высоким, строгим и образы правильно расположены.

– А потом будет негодование: почему священник к нам спиной стоит, давайте лицом повернем. А потом – давайте мирян допустим лучших, пусть стоят, потом женщин. Ничего не напоминает? Его однозначно нельзя убирать, – убеждена Любовь Поротикова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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