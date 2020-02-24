Максим Никулин – жителям ДНР: представим на ваш суд программу, созданную специально для зрителей Донецка
Генеральный директор и художественный руководитель московского цирка на Цветном бульваре, сын Юрия Никулина, Максим Никулин обратился к жителям Донецка.
- С радостью могу сказать, что мы наконец-то до вас доехали. Мы к этому готовились. Были разные трудности, но мы их преодолели, и представляем на ваш суд программу, созданную специально для вас, специально для зрителей Донецка, - анонсировал Максим Юрьевич.
Приветственное слово Максима Никулина.
Никулин отметил, что цирк – вне политики.
- Я согласен с тем, что, когда говорят музы – пушки молчат. К сожалению, не все это понимают. И не все понимают, что цирк – это праздник, праздник прежде всего для детей, для семей, для всех, - говорит Максим Никулин. - На какой бы вы стороне не находились, как бы судьба нас не разбрасывала. Цирк – вне политики, но от себя и от всех сотрудников могу сказать, что мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать. Потому что мы должны быть все вместе.
Максим Никулин подчеркнул, что это не последний визит цирка в Донецк.
- Мы будем стараться присылать вам лучшие программы, лучших артистов, чтобы праздник по имени цирк был всегда с вами, - сказал гендиректор московского цирка Юрия Никулина.
Гастроли легендарного московского цирка Юрия Никулина с новой программой «Ура! Ура! Я в цирк иду!» начнутся в Донецке 7 марта.
Фото: цирк "Космос"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Французскую пьесу «Ромео и Жанетта» для донецкого зрителя поставит режиссер из России Сергей Бобровский
Премьера истории любви в 2-х действиях ждет дончан в драмтеатре 20 марта (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU