Максим Никулин – жителям ДНР: представим на ваш суд программу, созданную специально для зрителей Донецка

Генеральный директор и художественный руководитель московского цирка на Цветном бульваре, сын Юрия Никулина, Максим Никулин обратился к жителям Донецка.

- С радостью могу сказать, что мы наконец-то до вас доехали. Мы к этому готовились. Были разные трудности, но мы их преодолели, и представляем на ваш суд программу, созданную специально для вас, специально для зрителей Донецка, - анонсировал Максим Юрьевич.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/762639" frameborder="0"></iframe> Приветственное слово Максима Никулина.

Никулин отметил, что цирк – вне политики.

- Я согласен с тем, что, когда говорят музы – пушки молчат. К сожалению, не все это понимают. И не все понимают, что цирк – это праздник, праздник прежде всего для детей, для семей, для всех, - говорит Максим Никулин. - На какой бы вы стороне не находились, как бы судьба нас не разбрасывала. Цирк – вне политики, но от себя и от всех сотрудников могу сказать, что мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать. Потому что мы должны быть все вместе.

Максим Никулин подчеркнул, что это не последний визит цирка в Донецк.

- Мы будем стараться присылать вам лучшие программы, лучших артистов, чтобы праздник по имени цирк был всегда с вами, - сказал гендиректор московского цирка Юрия Никулина.

Гастроли легендарного московского цирка Юрия Никулина с новой программой «Ура! Ура! Я в цирк иду!» начнутся в Донецке 7 марта.

Фото: цирк "Космос"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Французскую пьесу «Ромео и Жанетта» для донецкого зрителя поставит режиссер из России Сергей Бобровский

Премьера истории любви в 2-х действиях ждет дончан в драмтеатре 20 марта (Подробнее...)