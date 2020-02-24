2020-02-24T22:04:37+03:00
Звезды

Максим Никулин – жителям ДНР: представим на ваш суд программу, созданную специально для зрителей Донецка

7 марта в столице Республике начнутся гастроли легендарного московского цирка Юрия Никулина с новой программой «Ура! Ура! Я в цирк иду!» [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: drkm-dnr.ruФото: drkm-dnr.ru
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Генеральный директор и художественный руководитель московского цирка на Цветном бульваре, сын Юрия Никулина, Максим Никулин обратился к жителям Донецка.

- С радостью могу сказать, что мы наконец-то до вас доехали. Мы к этому готовились. Были разные трудности, но мы их преодолели, и представляем на ваш суд программу, созданную специально для вас, специально для зрителей Донецка, - анонсировал Максим Юрьевич.

Приветственное слово Максима Никулина.

Никулин отметил, что цирк – вне политики.

- Я согласен с тем, что, когда говорят музы – пушки молчат. К сожалению, не все это понимают. И не все понимают, что цирк – это праздник, праздник прежде всего для детей, для семей, для всех, - говорит Максим Никулин. - На какой бы вы стороне не находились, как бы судьба нас не разбрасывала. Цирк – вне политики, но от себя и от всех сотрудников могу сказать, что мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать. Потому что мы должны быть все вместе.

Максим Никулин подчеркнул, что это не последний визит цирка в Донецк.

- Мы будем стараться присылать вам лучшие программы, лучших артистов, чтобы праздник по имени цирк был всегда с вами, - сказал гендиректор московского цирка Юрия Никулина.

Гастроли легендарного московского цирка Юрия Никулина с новой программой «Ура! Ура! Я в цирк иду!» начнутся в Донецке 7 марта.

Фото: цирк "Космос"

Фото: цирк "Космос"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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