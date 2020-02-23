2020-02-23T07:58:05+03:00
Общество

С праздником, дорогие наши защитники!

"Комсомольская правда" гордится нашими защитниками
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ФОТО: .eventcons.ruФОТО: .eventcons.ru
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Дорогие наши защитники!

От всей души поздравляем вас с самым мужественным праздником!

Каждый день мы спешим по делам, и в этой рутине мало задумываемся, а может, не задумываемся, увы, вообще, что сейчас кто – то мерзнет в окопах, обдуваемый суровым февральским ветром и каждую секунду рискую стать белым журавлем.

А кто – то денно и нощно следит за безопасностью нашего молодого и хрупкого государства, борется с преступностью . И делает все, чтобы мы, мирные люди, не знали что такое диверсии и теракты.

А кто – то спасает попавших в беду от пожара, вытаскивает из снежной ловушки людей и машины.

Или, рискуя жизнью, чинит разорванные осколками газопроводы, порванные в клочья провода, каждый день спускается в забой, чтобы в наших домах был свет и тепло.

И это их рутинная работа, которую в другом мире, или в другой жизни, приравняли бы к Подвигу.

Мы желаем, чтобы ваши мужские сердца оставались крепкими, а помыслы чистыми.

Ну и, конечно, любви вам, радости и здоровья!

Возвращайтесь домой живыми!

Ваша «Комсомольская правда»

ИСТОЧНИК KP.RU

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