«От гибели меня отделяли считанные секунды»: История чудесного спасения дончанки

Помните спор булгаковского Воланда и поэта Бездомного на Патриарших о том, кто же управляет человеческой жизнью? Он так и остался тогда неразрешенным. И действительно, как часто мы сталкивались с тем, что секундное замешательство, случайное стечение обстоятельств, незначительный эпизод могут изменить, а то и спасти нашу жизнь.

Так случилось с жительницей Донецка Евгенией Михайловой, которая осталась чудом жива при падении с ее крыши ледяной глыбы размером с маленький айсберг.

- В этот день я праздную второй день рождения. Или день, когда я имела все шансы отправиться на тот свет. Или день, когда накопившиеся плюсы в карме расходуются на бонусные жизни, - рассказывает Евгения "Комсомолке". - Утром была жуткая запарка на работе. Вот как проснулась, так и головы до обеда не могла поднять, все шло не так и не туда. Собиралась в гараж, спускаюсь вниз, уже открыла подъездную дверь, чтобы выйти на улицу и тут... дзынь в телефоне. Останавливаюсь прямо в подъезде. Открываю рабочий чат и вижу, что нужно ответить и очень срочно. Начинаю отвечать, как вдруг огромная ледяная глыба падает на то место, где я бы находилась, не ответь я на то сообщение. Осколками меня стукнуло по ногам, не критично. Успела упасть и перекатиться, приняв звук за обстрел тяжёлым. Падая подумала, скольким важным вещам ещё не научила свою дочь в самостоятельной жизни...

Глыба, которая сорвалась на Женю, была около метра. Да еще и оснащена огромными сосульками.

Глыба была размером с маленький айсберг. Фото: Евгении Карпачевой

- Мой дом построен через 15 лет после полета Гагарина в космос. То есть, страна умела создавать сложные инженерные конструкции, - рассказала дончанка. - Почему был создан дом с угловым подъездом, на которым скапливаются сосульки с двух наклонных крыш и при этом над входом сделан катастрофически маленький козырек? При каждой оттепели у нас авральный обстрел сосульками.

Осознание чудесного спасения пришло к ней не сразу, а когда пришло, то добавило размышлений.

- После случившегося приходят на ум два традиционных русских вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?» Виновных найти проще всего, - философствует Женя. - А если копнуть глубже и подумать, почему одним хронически «не везет», а другие из перевернувшейся машины выходят целыми, «чудом» успевают на нужный авиарейс или опаздывают на борт, который потерпит крушение, оказываются в безопасном месте во время обстрела или в метре от падения огромных сосулек их что-то заставляет остановиться? Ведь кто-то или что-то фактически в этот момент «соломку стелет». Назовем это условно ангелом-хранителем. И тут мы подошли ко второму вопросу: «Что делать?», как убедить своего бестелесного спасателя ответственно относиться к своему долгу?

Сразу подумалось, что не нужно делать. Точно не стоит быстро гонять на машине. Ведь, очевидно, что при наличии крыльев или турбинного мотора летать за вами со скоростью больше 90 км/час ангелу, как минимум, не комфортно. А как максимум – быстро надоест. Уверена, что нельзя «хатаскрайничать». Не учите своего спасателя равнодушию. Сегодня вы пройдете мимо пострадавшей животинки или упавшей бабушки, а завтра ваш ангел повторит этот же трюк с вами. Вы ж сами ему показали, как можно включить режим «меня не касается, кто-то поможет, без меня разберутся». Не стоит брать чужое. У каждой потерянной вещи есть хозяин и он очень кручинится. Даже, если вам чертик с левого плеча нашептывает, что «из-за этой суммы переживать не будут» или «ну, потерявший будет в следующий раз внимательнее», гоните мысль прикарманить чужое.

Чудеса случаются только с теми, кто верит в них. Фото: Евгении Карпачевой

И эту Женину теорию подтвердил случай.

- Раз в кафе-зоне супермаркета меня окликнул мужчина, мол, девушка, у вас кошелек выпал, - рассказывает Женя. - Обронить этого предмет из сумки я не могла, у меня его априори нет. Но я поблагодарила (мужчину за честность, а провидение – за то, что именно я оказалась рядом), взяла кошелек и направилась искать его владельца. Не скрою, при виде суммы, на которую можно было съездить на Багамы, мне на мгновенье захотелось быстро ретироваться с добычей в машину и «митькой звали». Но какой же пример я подаю своему ангелу? Покопавшись в складках толстого кошелька, я нашла водительское удостоверение и, гордо неся его впереди себя, направилась к администрации с просьбой, если хозяин документа вернется, то вот мой номер телефона. Потеряшка обнаружился быстро. На фото на водительских правах похож был мало, а вот на восставших из мертвых – даже очень. Глаза огромные, щеки алые, волосы дыбом. Словом, вся радость на лице.

Человеку кажется, что он всемогущий, но порой его судьбу решает случай. Фото: Евгении Карпачевой

Прорабом оказался, поехал купить стройматериалы за деньги заказчика. Представляю, как бы ему несладко было, если б деньги тю-тю. В этот момент мне прямо четко привиделось, как мой и его ангелы-хранители друг другу пожали руки, мол, молодцы, экзамен сдан. Что еще не стоит делать, чтобы «везло» по жизни? Наверное, не стоит относиться к окружающему миру так, как тебе не хочется, чтобы твой хранитель относился к тебе.

А если к советам Евгении прислушались бы большинство из нас, представляете насколько бы жизнь наша стала светлее и чище? А еще - безопасней для нас самих же!

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