Для компании «Атлант-Донбасс» 2019-й стал годом позитивных перемен. Потребители по достоинству оценили новинки ее торговых марок «Урожай» и «Славолия». Учредитель компании Руслан Богданов подвел итоги года и рассказал, чем сейчас живут предприятия холдинга

- Руслан Иванович, в ДНР продукцию предприятия можно приобрести везде. Скажите, а насколько увеличилась экспортная география торговых марок «Урожай» и «Славолия»?

- Экспортная деятельность – особая сфера бизнеса. Поэтому нужно приложить значительные усилия для успеха за пределами территории Республики.

Наши специалисты посещают международные выставки, активно изучают опыт соседей. Так что в ближайшей перспективе планируем расширить географию экспорта и выйти с нашими товарами на рынок Российской Федерации. Тем более что сейчас это реально: в ДНР утвердили вопрос об отмене таможенных пошлин либо их снижении до таких размеров, чтобы наши соусы, кетчупы, горчица и макаронные изделия были конкурентоспособными на российском рынке. Как показывают отзывы потребителей, на выставках в России качество нашей продукции никак не уступает и даже, не побоюсь быть нескромным, иногда и превосходит наших конкурентов на территории РФ.

Уже в 2019 году начали поставлять бакалею наших торговых марок на продовольственный рынок Луганской Народной Республики.

Учредитель компании «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов: Скоро выйдем с нашими товарами на российский рынок Фото: компания «Атлант-Донбасс»

- Компания «Атлант-Донбасс» и ее торговые марки «Урожай» и «Славолия» ассоциируются у потребителей с высоким качеством продукции.

- Качество продуктов питания - это самое главное в работе каждого производителя нашей отрасли. И я не раз подчеркивал, что наша компания всегда уделяла и уделяет особое внимание качеству и безопасности всех продуктов, которые производятся под торговыми марками «Славолия» и «Урожай».

С гордостью могу сказать, что ООО «Славолия Групп» соответствует международному уровню, что позволяет предприятию продолжать свою экспансию на иностранных рынках, налаживать сотрудничество с большими международными торговыми сетями и повышать статус компании в работе с иностранными партнерами.

- Руслан Иванович, компания «Атлант-Донбасс» - один из крупнейших производителей продуктов питания в регионе. Сколько сотрудников на ваших предприятиях и как обстоят дела с повышением зарплат?

- На предприятиях холдинга трудится порядка двух с половиной тысяч сотрудников и, судя по развитию, в перспективе только увеличение штата! За прошедший год заработная плата в целом по компании увеличилась в среднем на 15 процентов, и конечно, по мере увеличения реализации товара и выхода на новые рынки планируем ее индексировать.

Продукция ООО "Славолия Групп". Фото: компания «Атлант-Донбасс»

- Какое место в деятельности вашей компании занимает социальный аспект?

- Продолжаем активно участвовать в благотворительности, поддерживаем социально незащищенные слои: детей-сирот, людей преклонного возраста; реализовываем проекты в спортивной, культурной, образовательной и духовной сферах. Большая часть целевой помощи компании «Атлант-Донбасс» предоставляется в виде финансовых начислений, но весомую долю составляют и взносы продукцией, услугами.

Не следует также забывать, что сейчас предприятия компании «Мир Хлеба» выпускают несколько видов социального хлеба. Оптово-отпускная цена с завода за буханку «Обеденного» составит 9,66 руб., «Доброго» - 9,18 руб. Несмотря на то что социальный хлеб не приносит нам прибыли, мы взяли курс на сохранение объемов его производства, при этом – с жестким контролем качества. Такой хлеб можно приобрести в фирменных киосках «Урожай», в сетевых магазинах, таких как 1-й Республиканский, а также в рознице по всей территории ДНР. Хлебозаводы компании выпускают не меньше 400-500 тонн социального хлеба ежемесячно.

- Откуда вы черпаете столько энергии для воплощения всего задуманного?

- Если правильно распланировать свой день, многое можно успеть. Жизнь интересна, если у вас есть дело или занятие, которое приносит вам удовольствие. Меня захватывает то, что бизнес - это всегда движение! И что у меня есть команда верных единомышленников, которые всегда рядом.

Кстати, за деятельностью компании можно следить в соцсетях. Обращайтесь и по вопросам трудоустройства (зарплата стабильная, имеется социальный пакет).

http://atlant-donbass.ru/; www.facebook.com/AtlantDonbass; www.instagram.com/atlantdonbass/; vk.com/atlantdonbass

(071) 314-58-12 – кадры

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