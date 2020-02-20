Генеральный директор компании «Атлант-Донбасс» Дмитрий Кварта: Мы много работали, чтобы получить лидерство

Компания «Атлант-Донбасс» - один из крупнейших производителей продуктов питания в регионе. О новинках торговых марок «Славолия» и «Урожай» «КП» рассказал генеральный директор компании Дмитрий Кварта.

- Дмитрий Анатольевич, какими новинками порадовали полюбившиеся потребителям торговые марки «Славолия» и «Урожай» в прошедшем году?

- Для компании 2019 год был очень динамичным как с точки зрения выпуска новых продуктов, так и с точки зрения роста продаж. Этот год был успешен в плане новинок, как хлебных, так и бакалеи.

Широкий ассортимент сладких изделий от ТМ «Урожай» расширили за счет рулетов, рогаликов и булочек с разнообразными начинками на любой вкус, начиная от джема со смородиной и малиной и заканчивая карамелью и шоколадом. На этом мы не стали останавливаться. Хлебный ассортимент дополнили булочками для бургеров, французским багетом в стильной бумажной упаковке, добавили в линейку хлеба для тостов «Европейский зерновой», а для любителей традиционной хлебной продукции выпустили хлеб «Деревенский». Нельзя не упомянуть про лидера новогодних продаж – батон «Французский» с добавлением натуральных семян.

- И конечно, любители вкусного хлеба торговой марки «Урожай» не могли пройти мимо новинок «Славолии» на полках магазинов.

- Сегодня продукция предприятия «Славолия Групп» является лидером продуктового рынка в Республике. Мы много работали, чтобы получить лидерство, и понимаем, что нужно реализовывать правильную стратегию, чтобы и дальше удерживать такую позицию.

К примеру, в этом году успешно запустили линейку майонезов «Провансаль» 67% жирности с пикантными добавками (оливковый, на перепелиных яицах, карри, паприка и чеснок). У нас также большой ассортимент томатной группы под ТМ «Славолия», куда входят кетчупы с пятью разными вкусами и томатная паста.

Продукция ООО "Славолия Групп". Фото: компания «Атлант-Донбасс»

Еще стоит отметить новую горчицу в удобной упаковке дой-пак: «Острую русскую» и «Домашнюю с медом». Ну и, конечно, перед праздниками порадовали очень популярным у покупателей хреном с двумя новыми вкусами – классическим и с добавлением свеклы.

Продукция ООО "Славолия Групп". Фото: компания «Атлант-Донбасс»

- Дмитрий Анатольевич, мы знаем, что на предприятии продолжается комплексная реконструкция. Как вы оцениваете ход работ? Каковы результаты деятельности предприятия после модернизации производства?

- Главным вектором на сегодня является развитие нашего производства. А это невозможно без технической модернизации и внедрения новых технологий. Завершена реконструкция кондитерского цеха на Макеевском хлебозаводе. Мы закупили новое оборудование, например саратовскую ротационную печь «Восход», отсадочные машины, приобрели много вспомогательного оборудования, инвентаря. Осуществлена полная газификация кондитерского цеха, сделан капитальный ремонт котельной и перекрытий крыши.

В общем, делаем все, чтобы потребители и дальше имели возможность покупать вкусную выпечку, а сегодня это больше 30 наименований печенья и кондитерских изделий длительного хранения. Вся продукция упаковывается в фирменные синие коробки «Урожай»!

- Что планируете на будущее? В каком направлении сейчас движется компания?

- Мы постоянно ищем что-то новое, и это позволяет компании «Атлант-Донбасс» оставаться инновационной и стабильной. Хочу заметить, что наши специалисты разрабатывают новинки во всех группах продуктов. Сейчас идет активная подготовка к новому сезону: подбираем новые вкусы, разрабатываем дизайн упаковки. Так что будет чем порадовать потребителей. Забегая немного вперед, раскрою секрет: планируем выпуск французской горчицы в нескольких видах упаковки и новинки в томатной группе.

Кроме того, в ближайшие месяцы собираемся порадовать жителей Республики новинкой от Донецкой макаронной фабрики. Для этого сейчас ведется активная работа над совершенно новым проектом на базе нашей «макаронки».

Справка «КП»

Компания «Атлант-Донбасс» - один из крупнейших производителей продуктов питания в регионе, объединяющий четыре направления – хлебопекарное, масложировое, мукомольное и макаронное, а также подразделение по развитию собственной розничной сети.

В Группу входит 7 хлебозаводов, мукомольное предприятие, майонезный завод, макаронная фабрика и более двух тысяч торговых точек, в том числе ларьков «Урожай».

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