Как в селе Первомайское снегу радовались и с волками боролись

Хлеб не привозили

Вы не поверите, но за пару дней до снегопада мои друзья ходили в лес за грибами. Да я и сама было собралась: прошли дожди, было тепло, как нежданно-негаданно с неба повалил снег.

Первые два часа все несказанно радовались. А зимушку словно прорвало, и тогда народ взялся за снеговые лопаты: расчищать дорожки к дому, прокладывать тропы к родным буренкам, поросятам и прочей живности. К вечеру все кинулись в сады – сбивать снег с ветвей плодовых деревьев, уже тогда стало заметно, как напитанные дождями ветви клонились к земле.

Утром наступила всеобщая радость для детей, потому как занесло дорогу, и всеобщая головная боль для взрослых по той же причине. Особенно трудно пришлось председателю – ведь все, что делается или не делается на селе, лежит на плечах его руководителя.

Трактор – он как танк, везде пройдетФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Вот в городе, может быть, собака - друг человека, а в деревне самый большой друг – это человек с трактором. Засыпало нас сильно, полуметровые сугробы за ночь намело даже на крыльце. А снег - как в той песне, не знал и падал.

Я гребу снег только в свое удовольствие. Судя по прогнозам погоды, на следующей неделе солнышко все растопитФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Телевизионные сигналы не пробивались, интернет и мобильная связь тоже «легли», а после обеда и свет погас. Продуктовый магазин за два дня почти опустел. Хлеба нам не привозили, поэтому пельмени, вареники и даже муку размели вмиг. Кстати, в такую погоду надо усиленно кормить скотину, а куры из-за стресса перестают нести яйца.

К

Куры, утки и индюки в холод предпочитают находиться в птичниках, но морозный солнечный денек всем по душеФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

уры тонут в снегу почти по шею, а мои утки начали перелетать сугробы, да так увлеклись, что чуть было не улетели на юг.

Были на позитиве

Никто и не грустил. А может, я не видела грустных лиц. Дети собрались возле клуба и давай в снег нырять, снег кидать, снегом закусывать. Дочь моя решила проверить - верно ли, что если на морозе лизнуть металл, то язык примерзнет.

Ну а где один смелый, там и остальные. Проверили. Правда - примерзает. Рьяные рыболовы тут же побежали на речку, накрутили лунок, мороз стоял такой, что вода мгновенно затягивалась льдом. Но если упорно ловить, то будет на ужин окунек или даже щучка.

Охотники тоже дома не сидели. Когда на земле большой снежный покров, зайцы подбираются к селу полакомиться корой плодовых деревьев, а за зайцами идут хищники. Волки стаями подбираются к домам прямо днем, поэтому понадобился срочный отстрел. И рыжие лисички тоже не дремлют - воруют кур. Кто же курочку не любит?

Днем пригревало солнышко, ночью мороз ковал льды. И опять ребятне радость – шикарные сосульки словно рапиры в честном бою.

Кто на новенького? Снежной горки у нас нет, зато хрустальные сосульки висят на каждом сарайчикеФото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

А взрослые сознательные люди побежали сыпать дорожки песком, золой и солью. Кстати, если солью посыпать толстую наледь, она начинает громко трещать и лопаться, тогда не теряйся, бей ее ломом или лопатой да счищай.

А тем временем трактор расчистил дороги, приехали машины с продуктами, покатился школьный автобус, и всё вернулось на круги своя.