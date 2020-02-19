Украинские националисты разжигают межнациональную рознь для продолжения войны и обогащения на ней

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно прекращать продолжать дело предшественника Петра Порошенко и начинать действовать совершенно по другому сценарию. Об этом «Комсомолке» рассказал донецкий политолог Вячеслав Смирнов.

– Вернуть Донбасс в состав незалежной у Зеленского не получится, как и Крым. Эти территории давно отстранились. Здесь свои ценности, идеология и история, правдивая история, а не переписанная в угоду политическим убеждениям, – говорит политолог. – Киеву следует задуматься о том, что для них все потеряно. Они проиграли. А то вранье, которое произносится на международной площадке – даже западным кураторам уже надоело.

Смирнов считает, что незалежной нужно налаживать отношения с республиками Донбасса.

– Господину Зеленскому пора начать с выполнения Минских соглашений, что подразумевает полное прекращение огня и последовательное выполнение всех прописанных пунктов документа. Для этого ему нужно будет укротить националистические вооруженные формирования, – считает Вячеслав Витальевич. – С ними он сможет бороться, только если полиция и армия его поддержит. Другого пути нет.

Начинать борьбу с националистами «нужно начинать еще вчера».

– Президент, которого избрало большинство, боится меньшинства, – удивляется политолог. – Действовать нужно жестко и быстро. Иначе рейтинг Зеленского на Украине продолжит стремительно падать и главенствовать незалежной, как и прежде будут националисты. Они в открытую в прямом эфире телевидения разжигают межнациональную рознь и призывают к насилию – делается это для того, чтобы война продолжалась, а они на ней продолжали обогащаться и творить всё, что хотят.

Фото: glavred.info

Недавние случаи тому доказательство. Экс–депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что если дать Республикам Донбасса особый статус, то другие регионы могут последовать примеру и выйти из состава Украины. Жители Донбасса, по ее мнению, могут рассчитывать на пожизненное заключение с лишением гражданства, а не на особый статус.

–Оказывается, если захочет восстать какая–то область, то она может получить особый статус. За что? За то, что она посягает на унитарное устройство украинского государства. Их нужно объявить преступниками и их должно ждать только одно – пожизненное заключение и лишение гражданства, – сказала чиновница.

Львовский журналист Николай Савельев в свою очередь назвал жителей Донбасса «менингитом».

– Это такой менингит, который мы еще отрыгнем и, возможно, кровью, – говорит Савельев. – Эти люди, они уже идеологически заложенная мина, которая взорвется.

И как эти люди могут называть жителей Донбасса своими? Вопрос риторический.