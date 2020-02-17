В министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики заявили о задержании украинского шпиона Виктора Филипченко, который выполнял задания экстремистской организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация).

- Выявлен гражданин Украины Виктор Филипченко, прибывший на территорию Республики для проведения разведывательной деятельности в пользу иностранных спецслужб, - говорится в сообщении МГБ ЛНР.

На допросе Филипченко рассказал, что в начале войны в Донбассе он переехал в Севастополь, чтобы, как он говорит, спрятаться от обстрелов со стороны Украинской армии. И именно в Крыму он познакомился с националистом Игорем Гусевым, который в будущем стал его куратором.

- Он (Гусев) принимал участие в «евромайдане», оправдывал российского кинорежиссера Сенцова. Так же я знаю, что Гусев работает в компании, которая финансируется фондом Сороса и поддерживает контакты с Дмитрием Ярошем, - рассказал о своем кураторе задержанный Виктор Филипченко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/761285" frameborder="0"></iframe> В ЛНР задержали украинского шпиона Виктора Филипченко.

В 2016 году будущий шпион переезжает в Киев, где спустя год был призван в армию Голосеевским районным военкоматом.

- Меня призвали на военную службу в пгт. Десна и заставили воевать против армии ЛНР, - сказал он.

Спустя время Виктору Филипченко «назначили разведчиком» и выслали на территорию Луганской Народной Республики.

- Игорь Гусев дал мне задание собрать в Луганской Народной Республике информацию о дислокации частей Народной милиции ЛНР, - говорит шпион. – Также знать присутствуют ли российские войска, и узнать социально-политическое положение в Республике.

В министерстве государственной безопасности ЛНР заявили, что устремления иностранной разведки пресечены, въезд на территорию Луганской Народной Республики указанным лицам запрещен.

За шпионаж Виктору Филипченко грозит уголовная статья, которая предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»

Создатель бригады «Восток» и экс-министр государственной безопасности Александр Ходаковский дал большое эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» [ЧАСТЬ 1] (Подробнее...)