2020-02-14T21:33:47+03:00
Общество

В Краснодоне перезахоронили останки красноармейца, погибшего в битве под Курской дугой в 1943 году

Кем был солдат Георгий Деркач
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: ЛИЦФото: ЛИЦ
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Сегодня, в День освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков, поисковики из Курска передали найденные останки красноармейца. Перезахоронить солдата было принято решение в Краснодоне – город в котором он и родился.

В городской администрации Краснодона сообщили, погибший в битве под Курской дугой красноармеец был захоронен на Алее защитников Родины.

- Пока не будет погребен последний солдат, не вернувшийся с поля боя, война не окончена. Мы не имеем права забыть о людях, которые отдали свои жизни ради того, чтобы мы жили под мирным небом, - говорит мэр Краснодона Сергей Козенко. - Я хочу сказать огромное спасибо поисковым отрядам. Они делают благородное дело, возвращая имена павших героев из небытия

Один из поисковиков Виктор Носов передал главе администрации Краснодона гильзу 45-миллиметрового снаряда, которая была найдена на месте гибели солдата.

- Здесь лежит земля, политая кровью вашего земляка, - сказал поисковик.

Поисковики из Курска также передали и другие личные вещи солдата: расческу с именем красноармейца и медаль «Шагнувший в бессмертие». Эти предметы займут свое место в музее «Молодая гвардия».

По найденным на месте предметам удалось установить личность солдата Советской армии.

Останки принадлежат Георгию Иосифовичу Деркачу, 1907 года рождения.

В ноябре 1941 года Деркач был призван Краснодонским райвоенкоматом в армию.

Красноармеец служил водителем в четвертой батареи 282-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка третьей истребительной бригады второй истребительной дивизии 70-й армии Центрального фронта.

В списках безвозвратных потерь не значится.

В наградном листе к медали «За боевые заслуги» отмечено, что 8 марта 1943 года 1-я батарея при поддержке наступления частей 280-й стрелковой дивизии в направлении Тросны (ныне Орловской область) оказалась без боеприпасов. Подъезды к огневой позиции батареи беспрерывно обстреливались артиллерийско-минометным огнем противника.

Рискуя жизнью, Деркач три раза в день подвозил на батарею боеприпасы и тем самым обеспечивал ее работу.э

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ИСТОЧНИК KP.RU

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