2020-02-14T17:24:02+03:00
Общество

Топ-5 самых дорогих объявлений антикварных вещей, которые дончане продают в интернете

«Комсомолка» отыскала объявления самых дорогих вещей антиквариата в Донецке
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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"Комсомолка" нашла в сервисе объявлений самые дорогие товары в Донецке"Комсомолка" нашла в сервисе объявлений самые дорогие товары в ДонецкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чем дончане могут порадовать коллекционеров? Наши корреспонденты нашли в сервисе объявлений самые дорогие товары и выяснили, в чем их ценность. Некоторые из них действительно заслуживают внимания, но встречаются и экземпляры с явно завышенной стоимостью.

1. Выпуск газеты «Известия» от 9 мая 1945 года

Выпуск газеты «Известия» от 9 мая 1945 года. Фото: olx.ua

Выпуск газеты «Известия» от 9 мая 1945 года. Фото: olx.ua

Владелец газеты – дончанин Вячеслав. Мужчина рассказал «Комсомолке» о том, что эту газету он нашел случайно, перебирая старинные документы и бумаги бабушки с дедушкой.

– Когда я нашел ее, удивился. Она лежала между двумя грамотами «тех времен». Это оригинал – причем в хорошем состоянии. Цену я выставил не «с потолка». На одном из аукционов мужчина продал такую газету за еще большую сумму. Если я ее не продам, не расстроюсь. Друзья советуют мне повесить эту газету в рамку и ни в коем случае не продавать.

К слову – в интернете такие же газеты от других авторов стоят на порядок дешевле – в ценниках на два–три нуля меньше.

Стоимость – 39 000 долларов (2 500 000 рублей).

2. Монета из серебра – рубль с портретом Петра II Московского монетного двора

Монета из серебра – рубль с портретом Петра II Московского монетного двора. Фото: olx.ua

Монета из серебра – рубль с портретом Петра II Московского монетного двора. Фото: olx.ua

Она выпускалась с 1727 по 1729 год. На аукционах в интернете – разбег цен на такие монеты очень велик. Одни продаются от двух тысяч долларов, другие – выше десяти. Все зависит от состояния и серии выпуска. Отличить одну от другой под силу только специалистам.

Стоимость15 000 долларов (955 000 рублей).

3. Адмиральский кортик периода 1901-1917 гг. с золочением и рукояткой из слоновой кости

Адмиральский кортик периода 1901-1917 гг. с золочением и рукояткой из слоновой кости. Фото: olx.ua

Адмиральский кортик периода 1901-1917 гг. с золочением и рукояткой из слоновой кости. Фото: olx.ua

Холодное оружие. Первый стандартный морской русский кортик появился еще в 1803 году – его должен был носить офицерский состав флота. Кортик имел обоюдоострый клинок длиной 30 сантиметров, а рукоятка была изготовлена только из слоновой кости. Сейчас такие кортики стоят от 10 до 100 тысяч долларов.

Со временем вид кортиков начал меняться. Уже в 1913 году уменьшилась его длина, а вместо слоновой кости для изготовления рукоятки разрешили применять более дешевые материалы. От этого старые кортики приобрели в глазах моряков еще большую ценность.

Стоимость – 15 000 долларов (955 000 рублей).

4. Переходящее знамя «За высокие показатели в социалистическом соревновании»

Переходящее знамя «За высокие показатели в социалистическом соревновании». Фото: olx.ua

Переходящее знамя «За высокие показатели в социалистическом соревновании». Фото: olx.ua

Автор объявления пишет, что знамя хранится у него с 1991 года.

– До этого времени оно находилось в больнице № 1 города Донецка – как у передовика, потом оказалось у меня, – успел сказать «Комсомолке» продавец, после чего связь с ним оборвалась.

Цены на такие знамена в интернете разные. Но объявление на донецкой площадке – самое дорогое из тех, которые мы успели прочесть за час поиска подобных объявлений в других регионах.

К слову – именно «Комсомольская правда» еще в 1929 году придумала то, что вскоре начали называть Всесоюзным социалистическим соревнованием. После публикации в газете «Правда» статьи Ленина «Как организовать соревнование» «Комсомольская правда» выступила с призывом к рабочей молодежи транспорта и промышленности начать проводить Всесоюзные соревнования.

Стоимость – 5000 долларов (320 000 рублей).

5. Культовый сервиз «Мадонна» – Германская Демократическая Республика

Культовый сервиз «Мадонна» – Германская Демократическая Республика. Фото: olx.ua

Культовый сервиз «Мадонна» – Германская Демократическая Республика. Фото: olx.ua

Успех «Мадонны» в Советском Союзе крылся в ее непохожести на все остальные сервизы, на которых изображались цветы, сетка или другая «геометрия». Это фарфор в стиле барокко. Еще одним фактором, влиявшим на популярность, являлось «заграничное» происхождение. Владельцы всегда хранили эту красоту на самом видном месте и доставали для важных гостей.

Стоимость – 750 долларов (48 000 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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