Грипп в Донецке и ДНР 2020: от осложнений умерли четыре человека

Грипп в Донецке и ДНР 2020 унес жизни четырех человек. В основном это жители Донецка пенсионного возраста.

ЗА НЕДЕЛЮ ЗАБОЛЕЛИ БОЛЬШЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

- Заболевшие занимались самолечением, они вовремя не обратились в больницу и умерли уже в реанимации. Прежде всего те, кому 60 лет и больше, должны задуматься, что на фоне хронических заболеваний (проблем с легкими, сердечно-сосудистой системой) даже банальная респираторка может обернуться летальным исходом, - прокомментировала «КП» ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

Татьяна Филиппова рассказала про эпидемиологическую обстановкуФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За прошедшую неделю в ДНР гриппом и ОРВИ заболели 10 104 человека (на 20 процентов больше предыдущей недели), что ниже эпидемиологического порога на 48,8 процента.

- Больше всего заболевших в Кировске, Донецке, Горловке, Енакиево, Снежном, Торезе, Докучаевске, Кировское, в Тельмановском и Шахтерском районах, но и там эпидпорог пока не превышен, - сообщила Татьяна Ильинична. – Эпидемию ожидаем в конце февраля – начале марта.

НА КАРАНТИНЕ БОЛЬШЕ 30 ШКОЛ

Вместе с тем из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ учебный процесс приостановлен во всех школах Енакиево, ограничительные меры введены в общеобразовательных учреждениях и других городов.

- Распоряжением глав администраций городов и районов занятия не проводятся во всех двадцати восьми общеобразовательных школах Енакиево. Также карантин объявлен в одной школе Шахтерского района и отдельных классах четырех общеобразовательных учреждений Тореза. В Макеевке переведены на очно-заочную форму обучения 32 класса в восьми школах и организованы дополнительные каникулы для учащихся первых классов в пяти школах, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В школах карантин вводят, когда на занятиях из-за гриппа и ОРВИ отсутствуют 20 и больше процентов учащихся.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ - СВИНОЙ ГРИПП

Сейчас в Республике циркулируют два штамма гриппа: А (H1N1) и В /Пхукет. Первый – свиной грипп, второй – послабее, он был в прошлом году. Кто им уже переболел, у тех сформировался к этому штамму иммунитет.

Грипп всегда начинается остро. В первые же сутки температура поднимается до 40 градусов и выше. Человека бьет в ознобе, лихорадит, появляются ломота в теле, боль в суставах и мышцах. Также для гриппа характерна боль в глазных яблоках (больно смотреть вверх, вниз, в стороны). На вторые сутки к этим симптомам присоединяется кашель. Надсадный, мучительный с хрипами. Насморк появляется только на вторые или третьи сутки, могут начать болеть уши.

- В таком состоянии люди выпадают из рабочего процесса, - говорит Татьяна Филиппова. - С указанной симптоматикой категорически не рекомендую идти в больницу, нужно вызвать участкового, семейного врача или терапевта на дом. Если заболевший вовремя не обратится за помощью, то у него возникнут серьезнейшие осложнения.

В первую неделю формируется вирусная пневмония, зачастую двусторонняя. Она плохо поддаются лечению. У беременных, больных сахарным диабетом, ожирением, с хронической патологией дыхательной системы эти пневмонии нередко заканчиваются летальным исходом. Коварство гриппа в его непредсказуемости.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НАПАСТИ

Профилактика такая.

- По возможности избегайте посещения людных мест, - советует Татьяна Филиппова. – Лучше пешком пройти пару остановок, чем ехать в плотно набитом автобусе. А если ехали в транспорте с чихающим человеком, то, придя домой, умойтесь, тщательно вымойте руки, промойте нос, и только после этого снимайте одежду и занимайтесь домашними делами.

Согласно последним лабораторным исследованиям, вирус В может передаться как воздушно-капельным путем (при чихании, разговоре), так и через то же рукопожатие. Вирус сохраняет свою активность на грязных руках в течение нескольких часов.

Чтобы уберечься от напасти, делайте утреннюю гимнастику, гуляйте на свежем воздухе, вовремя ешьте (мясо и фрукты обязательны) и высыпайтесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Получение паспорта ДНР: Полезные советы от депутата

Анастасия Селиванова рассказала "Комсомолке", как получить паспорт ДНР, при этом сохранив нервы и время (подробнее)