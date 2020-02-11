Подарки на 14 февраля в Донецке в 2020 году: Как удивить вторую половинку в День всех влюбленных

Наступает череда праздников – совсем скоро настанет 14 февраля в Донецке в 2020 году. Затем плавно следует 23 февраля, а потом и 8 Марта. Как найти такой подарок, чтобы у любимого человека остались приятные эмоции – «Комсомолке» рассказал врач высшей категории, психотерапевт и психолог Виктор Смирненко.

– Нужно руководствоваться впечатлениями и заранее «просчитать» эмоции, которые этот подарок вызовет. И дело тут не в цене. У нас большинство людей не могут похвастаться большими доходами, поэтому нужно включить фантазию. И это будет своего рода лакмусом – насколько хорошо вы знаете близкого человека. К примеру, мой знакомый – человек крайне рациональный, подарил девушке, с которой только начал встречаться, набор какого – то дорого мыла. Он долго готовился, выбирал, но девушка была явно не рада, сочла это за то, что он намекает о чистоте тела. Парень проанализировал ситуацию и к следующему Дню влюбленных подошел с фантазией. У его спутницы в то время были проблемы на работе, руководство «выносило мозг», а работа была связана с творчеством. То есть, по сути, ее психологически парализовали. И мой знакомый сделал ей такой подарок. Нашел в Интернете таблички из серии «Не беспокоить!» Такие на дверях в комнатах отелей вешают. Придумал к ним смешные подписи, типа «Не беспокоить! Самая креативная здесь я!» Ну и остальные в таком же духе Она так долго смеялась над этим! В постоянном стрессе и обнулении самооценке – это было самое то!

– А у вас какой опыт, связанный с подарками 14 февраля?

– Было не простое время в личной жизни. Первый брак распался. Но нет худа без добра. Я встретил другую женщину. И, не поверите, стал писать картины. Так что именно на 14 февраля я предсказуем. Но часто «даритель» косвенно провоцирует «получателя» на то, чтобы он подарил хотя бы по цене близкий подарок к тому, который получил. То есть загоняет его в роль «должника». Тогда такой подарок больше вызывает чувство тревоги.

– Значит, эмоции, впечатления – наше все?

– Да, тем более, 14 февраля – это не корпоративный праздник всех мужчин, или женщин. Так что нужно подумать, почувствовать близкого, пофантазировать.

– А какой самый бессмысленный подарок на вашей памяти?

– Все индивидуально. Некоторые мои знакомые жаловались, что не любят розы. Они стоят тут дорого, просто смотрят и считают – что за эти деньги можно было бы купить более полезное.

Как–то жена моего начальника решила удивить мужа, и сделала огромный портрет. Фотографию его лица вставили в картину Жака – Луи Давида «Бонапарт на перевале Сен–Бернар». Там изображен Наполеон на белом коне. Дизайнер ошибся в размерах, и она вышла огромной – около метра в высоту. Начальник, конечно, вида не подал, спрятал ее за шкаф, и все говорил мне, мол, мы работаем в психушке, и плодить Наполеонов не к добру. Но когда супруга приходила к нему в кабинет – исправно вешал Наполеона на стену.

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