2020-02-10T23:14:11+03:00
Происшествия

В Донецке мужчина спас рыбака, который ушел под лед

Спасатели МЧС рассказали, что нужно делать, если провалились под лед
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке мужчина спас рыбака, который ушел под лед. Фото: ВКонтакте/Типичный ДонецкВ Донецке мужчина спас рыбака, который ушел под лед. Фото: ВКонтакте/Типичный Донецк
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Сегодня, 10 февраля, в Донецке в питьевом ставке, что Кировском районе, рыбак провалился под лед. Его спас проходивший мимо местный житель.

- Сотрудники МЧС перенесли пострадавшего на берег, сняли мокрую одежду, растерли, обернули одеялом и передали скорой, - сообщили очевидцы.

Несмотря на опасность, рыбаки порой пренебрегают мерами безопасности и выходят на тонкий или подтаявший лед. Нередко помощь тонущим любителям подледной рыбалки требуется на Кальмиусском водохранилище в Киевском районе Донецка. Рыбаков не всегда удается спасти.

Спасатели МЧС рассказали, что делать, если провалились под лед.

- Ни в коем случае не поддавайтесь панике и не делайте резких движений, а постарайтесь стабилизировать дыхание, - говорят они. - Чтобы не уйти под воду, нужно раскинуть руки, зацепиться за кромку льда и перебраться к тому краю, где течение не увлечет под лед. Затем без резких движений нужно забросить сначала одну ногу на лед, потом другую. После нужно медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. При этом двигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, так как там лед уже проверен на прочность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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