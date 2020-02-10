9 февраля в Донецке прошел траурный митинг, посвященные 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Он состоялся на кладбище, расположенном около водохранилища «Донецкое море», на аллее памяти погибшим Афганцам.

В начале прошла траурная панихида в память о погибших воинах.

- На этом кладбище покоятся герои трех войн: Великой Отечественной, войны в Афганистане и нынешней войны. Они с гордостью смотрят на нас сейчас с небес, потому что мы – достойные наследники их подвига. Вечная память тем, кого нет с нами. Долгих лет жизни и здоровья всем живым героям-афганцам и скорой долгожданной Победы! – обратилась к присутствующим и.о. главы администрации Ленинского района Елена Каптан.

В Донецке прошел траурный митинг, посвященный годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация города Донецка

Участники митинга почтили минутой молчания всех героев, погибших на войне. Они возложили цветы на могилы воинов-афганцев, а затем в местном кафе помянули.