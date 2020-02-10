2020-02-10T13:40:09+03:00
Общество

В Донецке прошел траурный митинг, посвященный годовщине вывода Советских войск из Афганистана

Глава администрации Ленинского района Донецка Елена Каптан пожелала здоровья всем живым героям-афганцам
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донецке прошел траурный митинг, посвященный годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация города ДонецкаВ Донецке прошел траурный митинг, посвященный годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация города Донецка
Изменить размер текста:

9 февраля в Донецке прошел траурный митинг, посвященные 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Он состоялся на кладбище, расположенном около водохранилища «Донецкое море», на аллее памяти погибшим Афганцам.

В начале прошла траурная панихида в память о погибших воинах.

- На этом кладбище покоятся герои трех войн: Великой Отечественной, войны в Афганистане и нынешней войны. Они с гордостью смотрят на нас сейчас с небес, потому что мы – достойные наследники их подвига. Вечная память тем, кого нет с нами. Долгих лет жизни и здоровья всем живым героям-афганцам и скорой долгожданной Победы! – обратилась к присутствующим и.о. главы администрации Ленинского района Елена Каптан.

В Донецке прошел траурный митинг, посвященный годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация города Донецка

В Донецке прошел траурный митинг, посвященный годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация города Донецка

Участники митинга почтили минутой молчания всех героев, погибших на войне. Они возложили цветы на могилы воинов-афганцев, а затем в местном кафе помянули.

В Донецке прошел траурный митинг, посвященный годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация города Донецка

В Донецке прошел траурный митинг, посвященный годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Фото: Администрация города Донецка

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Кинозеркало истории»: В Донецке весь год будут показывать фильмы, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне
«Чуть не сварился заживо!» Голубя, нырнувшего в горячую кашу для собак, спасли в донецком приюте «ПИФ»
Депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко: Президент Украины никогда не смоет со своих рук кровь погибших жителей Донбасса
Бояться не стоит: В МИД ДНР отреагировали на призыв Зеленского к премьер-министру Италии закрыть представительства Республики
Украинские боевики за неделю 50 раз нарушили «перемирие»
Накажут ли водителя автобуса, перевернувшегося под Новоазовском?
Украинские военные за сутки пять раз обстреляли ДНР
Погода в Донецке на день: 10 февраля в городе ожидается морозной ясный день
Украина готовит провокации в преддверии встречи в Минске: к линии соприкосновения прибыли французские журналисты
«Его могли бы спасти, но увы…»: В одном из донецких ставков от холода погиб пес
В Мариуполе режут на металл пассажирские вагоны
В Ясиноватой 18 февраля пройдет день донора
Спортсмены из России приехали в Донецк для участия в Республиканском турнире по дзюдо
ВСУ обстреляли школу в Золотом-5
Фото собак, ждущих «зеленый свет» на пешеходном переходе, набирает популярность в соцсетях
ВСУ разместили вооружение у жилых домов Кряковки, Новотошковского и Попасной
Омбудсмен ДНР про обмен пленными: Мы подождём, пока украинская сторона сделает первый шаг, и мы всегда зеркально на него ответим
На встрече в Италии Владимир Зеленский настаивал на закрытии представительств ДНР и ЛНР
Военнослужащий ЛНР: У украинской армии ежегодное февральское обострение
«Весело до первого торможения машины»: Донецкие подростки нашли для себя опасное развлечение
В Донецке радуются наконец-то наступившей зиме
НМ ЛНР: Ситуация в Золотом-5 существенно обострилась
В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточен поселок
В 93-й бригаде украинской армии украли 13 тонн топлива