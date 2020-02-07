2020-02-07T21:26:30+03:00
Политика

Как в Донбассе борются с поборами на пунктах пропуска между Украиной и Республиками

Решением проблемы коррупции занялись с обеих сторон линии разграничения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские пограничники стали хитрее, и стараются напрямую не брать взятки. Фото: Госпогранслужба УкраиныУкраинские пограничники стали хитрее, и стараются напрямую не брать взятки. Фото: Госпогранслужба Украины
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В прошлом году на украинских пунктах пропуска в Донбассе прошла большая «зачистка» пограничников, таможенников и полицейских, которые брали дань с перевозчиков. Особенно сотрудники Государственного бюро расследований «шерстили» КПВВ «Новотроицкое», расположенное на трассе Донецк-Мариуполь. И вот стало известно, что закончено досудебное расследование в отношении двух пограничников.

- Направлен в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих отдела пограничной службы Донецкого пограничного отряда, - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

Пограничники в течение 2017-2019 годов систематически получали взятки за содействие в беспрепятственном пересечении линии разграничения при выезде из ДНР. Общая сумма взяток составила 245 тысяч гривен (615 тысяч рублей или более 10 тысяч долларов). Теперь дельцам в погонах светит до 10 лет лишения свободы.

Кстати, пару дней назад житель Донецка пытался заплатить украинским пограничникам, чтобы проскочить линию разграничения на КПВВ «Новотроицкое». К удивлению дончанина, военные не только отказались от хабара, но и сообщили о попытке подкупа сотрудникам Нацполиции.

Впрочем, это совершенно не значит, что теперь украинские пограничники белые и пушистые. Просто они стали хитрее и берут деньги от проверенных перевозчиков. И в замаскированной форме. В частности, взятки ложат в пачки с сигаретами. И предают посредникам.

По такой же схеме работают и стражи порядка на республиканском пункте пропуска «Еленовка» - он находится на одной трассе с «Новотроицким».

Не случайно Глава ДНР Денис Пушилин 5 февраля на совещании с силовиками по противодействию коррупции снова поднял проблему взяток на КПП.

- Там вопиющая проблема! Искусственно создаются очереди, всем известны расценки за их обход. Разве что прайс-лист не висит на видном месте, - отметил Денис Пушилин. - Задерживали сотрудников целыми сменами – приходят следующие, и все повторяется! Теперь будем менять концептуальный подход к прохождению пунктов пропуска. И обязательно добьемся того, чтобы люди не испытывали подобных мучений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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