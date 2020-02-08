«Думали аппендицит, оказался – рак»: 15-летний дончанин Михаил Коршунов сражается со смертельной болезнью

15-летний дончанин Михаил Коршунов был обычным жизнерадостным ребенком. С 6 лет занимался карате и даже получил синий пояс, также ходил на танцы в ДК Куйбышева.

- Большие потрясения настигли нашу семью в новом, 2020-м году. Мы тогда были в Одессе. Вечером 1-го января у сына заболел живот, вызвали скорую, его доставили в детскую областную больницу с подозрением на аппендицит и перитонит. Врачи были очень встревожены, настаивали на операции, - сообщила мама мальчика Инна. - 2 января была назначена операция. Когда мы сидели возле операционного блока и молились, чтобы операция прошла успешно, врачи сообщили нам страшную новость – диагноз перитонит не подтвердился, все было гораздо хуже – обнаружили объемную опухоль в брюшной полости.

Спустя некоторое время был поставлен предварительный диагноз – лимфосаркома. Родные не могли поверить в это, ведь Миша родился крепким, здоровым мальчиком, редко болел. А затем потянулись долгие дни ожидания ответа гистологии, очень надеялась, что диагноз не подтвердится, что это ошибка. Увы, вскоре Мише поставили диагноз – десмопластическая опухоль (крайне редкая форма лимфомы).

- Этот вид опухоли малоизучен, прогнозы неблагоприятные. На данный момент для определения стоимости диагностики и лечения история болезни и результаты анализов отправлены в клинику в Израиль, а также в Москву, - рассказывает Мишина тетя Инна. – А кроме того, у Миши появилось образование на левом колене.

Сейчас Миша находится в первом хирургическом отделении Республиканской детской клинической больницы Министерства здравоохранения ДНР и своим примером стойкости поддерживает других ребят.

- Он у нас очень добрый парень, вчера предстояла операция его сверстнику, тот плакал и никак не мог успокоиться. А Миша его обнял за плечи и сказал уверенно: «Все будет хорошо, верь!» Удивительно, но это помогло, истерика прошла. Вот такой он – самому плохо, а он находит силы поддерживать других, - вытирает слезы Инна. – Тот мальчик потом Мишу благодарил после операции, говорит, ты мне помог справиться.

Жизненные устремления Миши, такие понятные для подростка – окончить девятый класс и поступить в техникум, продолжить занятия спортом и выступить на соревнованиях - зависят теперь от людей в белых халатах.

Семье Коршуновых самим не справиться, мама Инна находится в декретном отпуске с младшим братом Миши. Работает только ее муж, к тому же у семьи нет своего жилья, денежных накоплений тоже нет. Давайте подставим плечо!

Телефон мамы Миши: +38 071 505 72 53; Viber, WhatsApp +38 050 200 09 97

Для всех желающих помочь материально Мише, публикуем счета его семьи:

Центральный Республиканский Банк 1110266296843784 ЦРБ ДНР Коршунова Инна Ивановна (срок карты 12.2020)

ПриватБанк 5168745014831447 Коршунова Инна Ивановна

Qiwi кошелек +79198843921

Сбербанк РФ 2202 2008 9684 0467 (срок карты до 11.2024), Коршунова Ирина (это бабушка Миши)

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