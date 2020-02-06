2020-02-06T16:42:39+03:00
Политика

"Мы готовы и к снегопадам, и к гололеду" - на площади Ленина коммунальщики рассказали журналистам как борются со стихией

Снегопад в Донецке осложнил, но не остановил работу многих коммунальных служб. Как обстоят дела с уборкой снега, не отрываясь от этой самой уборки, коммунальщики рассказали журналистам.
Ольга ГОРДО
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Анатолий Плилепский считает, что коммунальщики справятся с любой непогодойАнатолий Плилепский считает, что коммунальщики справятся с любой непогодойФото: Ольга ЖУКОВА
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Мокрый снег, который идет в Донецке со вчерашнего вечера, сильно осложнил работу многих городских служб, но не парализовал жизнь Республики. Коммунальные службы города приступили к расчистке улиц еще ночью. Как справляются с уборкой снега коммунальщики и не засыпет ли нас окончательно, журналистам рассказал заместитель начальника КП ДРСУ по благоустройству автомобильных дорог Анатолий Прилепский.

- Работаем уже сутки не останавливаясь. Погодные условия, наверное, самые сложные за всю зиму. На эту минуту задействовано 116 единиц техники. Если посчитать людей, задействованных в расчистке улиц, тротуаров, площадей – порядка 500 человек – это так называемая ручная уборка. Прогноз не утешительный, такая погода продержится еще сутки. Мы работаем в штатном режиме, авральных моментов у нас нет. Единственное, что вы видите, что из-за большого количества осадков есть затруднения у наших коллег зеленстроеевцев – где-то ветки нависают, где-то ломаются. Мы по мере сил помогаем – убираем с проезжей части. Хочется обратиться к жителям города, чтобы все отнеслись с пониманием и терпением. Мы в свою очередь делаем все возможное – материалы есть, техника работает, люди есть.

- Центр – да, убирают. А на окраинах?

- На окраинах мы работали в первую смену. Почистили и тот же Октябрьский, и Петровку, и Трудовские.

- А как выбираете, какой микрорайон чистить в первую очередь?

- Техника по районам распределена равномерно. Может, немного больше в центральных районах, потому что здесь болье транспортных развязок. Выбираем не микрорайон, а расчистку магистралей. В первую очередь надо, чтобы пошел общественный транспорт и люди смогли добраться на учебу, работу и потом домой.

- Сейчас мокрый снег, ночью обещают мороз, завтра будет гололед. К последствиям коммунальные службы готовы?

- Мы готовы и к последствиям. Посыпочный материал есть в полном объеме. Чистим, сыпем, все по технологии.

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Синоптики обещают, что теперь снег будет идти с перерывами. Зато уже сегодня дончан ждут настоящие морозы. Днем температура – до минус 6 градусов. Ночью – минус 10. Пик морозов приходится на воскресенье – до минус 17 градусов. Уже со вторника ожидается плюсовая температура (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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