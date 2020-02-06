Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в Донецке

Со вчерашнего вечера в Донецке идет снег. Но красотой можно было любоваться лишь из окна (на улице в комендантский час не погуляешь). Утром высыпавшие во дворы дончане оказались в сказке. Даже не припомнить, было ли так красиво прошлой зимой.

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Но снегопад принес не только сказку. Кое-где в Донецке до сих пор нет света. В центре города коммунальные десанты не только расчищают улицы, убирают поваленные деревья, но и откапывают трамваи. Остальной транспорт работает по маршрутам.

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас у дончан приподнятое сказочное настроение. Но снег не прекращается. Скоро может потребоваться и помощь МЧС. Дончанам уже приходят СМС с номерами телефонов горячей линии спасателей: (062) 342-69-99, (071) 342-69-99

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Фоторепортаж: Снегопад создал сказку в ДонецкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК