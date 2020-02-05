Сотрудники Министерства государственной безопасности ДНР задержали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Им оказался 31-летний житель Республики Дмитрий Парфенюк.

ВЗЯЛ СЕБЕ ПСЕВДОНИМ ГАРРИ ПОТТЕР

- Дончанина Дмитрия Парфенюка сотрудники СБУ завербовали во время пересечения контрольно-пропускного пункта «Марьинка» в августе 2017 года, - сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/759013" frameborder="0"></iframe> В Донецке задержали шпиона, который следил за воинскими частями. Видео: МГБ ДНР.! другой источник

Сам Дмитрий рассказал следователям, что украинские пограничники поймали его с канцтоварами в багажнике (они входят в список запрещенных к провозу через линию соприкосновения товаров).

- Сотрудники СБУ указали мне на то, что я занимаюсь незаконной коммерческой деятельностью, - вспоминает задержанный Парфенюк. – И пригрозили, если я не буду выполнять их поручения, то каждый раз будут изымать весь мой товар. Еще они установили, что КПП пересекают и мои родственники, у которых, по их словам, тоже возникнут проблемы. Я опасался за свою семью, маленькую дочь, поэтому и подписал бумагу о сотрудничестве с СБУ. Взял себе псевдоним Гарри Поттер.

Главная ошибка Парфенюка в том, что по возвращению в ДНР он не обратился в МГБ, а стал выполнять задания СБУ.

ФОТОГРАФИРОВАЛ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ И ЛЮДЕЙ НА ПАРАДЕ

Как стало известно следствию, задержанный по сентябрь 2019 года доставлял из Украины посылки с неизвестным содержимым, а также передавал сотрудникам СБУ сим-карты республиканского оператора мобильной связи «Феникс», которые были использованы в подготовке и осуществлении терактов.

Дмитрий Парфенюк сознался, что в Донецке следил за воинскими частями и фотографировал на мыльницу Парад Победы 9 мая. Также он рассказал, что одним из заданий сотрудников СБУ было трудоустроиться в Правительство ДНР для сбора информации о работе этого органа власти.

МГБ в отношении задержанного возбудило уголовное дело по статье 321 УК ДНР «Шпионаж», санкция которой предусматривает наказание лишением свободы до 20 лет.

Правоохранители предупреждают: если вас или ваших близких пытаются завербовать, то необходимо немедленно сообщить об этом органы госбезопасности Республики. Только явка с повинной является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

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