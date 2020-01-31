Первого февраля любимец и гордость всего Донецка художественный руководитель театра оперы и балета имени Соловьяненко, отмечает свой юбилей. Звезде мирового балета Вадиму Писареву исполняется пятьдесят пять лет. И вместо того, чтобы расслабиться и принимать поздравления, Вадим Писарев год работал надо новой постановкой, премьера которой состоится как раз в его день рождения. В очередной раз это уникальная постановка – два одноактных балета «Болеро… Шах/Мат»» и «Танго… История любви».

«Комсомолке» посчастливилось поприсутствовать на генеральной репетиции и сейчас мы искренне завидуем всем, кому только предстоит это увидеть. Не будем спойлерить, А вот что осталось за кадром, расскажем.

20 интересных фактов о «шахматах» и «танго» Вадима Писарева

1. Эта премьера могла состояться аж весной:

В ноябре 2019 возникла ситуация, когда мне говорили – мы не вытянем этот спектакль, давайте оттянем премьеру на весну. Мы категорически отказались, и действовали по плану, - рассказывает генеральный директор театра оперы и балета Евгений Денисенко.

2. Вместе с двумя балетами артисты театра репетировали еще три премьеры «Любовные похождения сэра Фальстофа» (премьера 23 марта), «Спартак» и детский спектакль «Алиса в стране чудес». Также никто не отменял анонсированные спектакли.

- При плотном графике репетиций, все спектакли шли по графику. Вы же видите, не отменились ни «Пиковая дама», ни «Лебединое озеро». Но мы в такой короткий срок смогли поставить и эти два балета, и показывать запланированные, и репетировать новые, - рассказал «Комсомолке» Вадим Писарев

3. «Болеро.. Шах/Мат» и «Танго… История любви» стали возможны только благодаря энтузиазму Вадима Писарева и дирижера-постановщика Павла Куриляка.

4. Помог Игорь Крутой:

- Когда сформировалась музыкальная часть - она подсказала и определенную хореографию. Сценография этого спектакля имела право на существование отдельно. Отдельно первый и потом второй. Но мы подумали, что их надо объединить как-то. Нам это удалось через песню Игоря Крутого Болеро, которую он исполнил перед Новым Годом в авторском концерте. С Нового Года мы репетировали эту песню и получилось соединить.

5. Это первая уникальная постановка, где задействованы: балет, оркестр, хор, солисты-вокалисты и солисты балета.

6. «Просто хотелось жить» - сказал Вадим Писарев отвечая на вопрос журналистки, что он чувствовал, приступая к работе над двумя этими одноактными балетами.

7. Последние изменения в постановке обсуждались перед самой генеральной репетицией 29 января в половине двенадцатого ночи в телефонном разговоре генерального директора театра Евгения Денисенко и Вадима Писарева.

8. На создания спектакля ушел год. За это время было прослушаны терабайты всех возможных танго

Евгений Денисенко: Хотелось подобрать такую музыку и сюжет, чтобы он был понятен и интересен любому зрителю.

Вадим Писарев: Скрупулёзно подбирали всю музыку. Мы прослушали столько танго, вы даже себе не представляете.

9. Во время создания балета Вадим Писарев отошел от советской школы балета и по максимум использовал свободный неоклассический стиль. Несмотря на то, что Вадим Яковлевич зачастую требует от танцоров «Сделай как я!» в этот раз отталкивались от ребят, чтобы им это подходило, чтобы им было легко, чтобы они чувствовали себя свободно. В этом главное отличие нашего балета от зарубежного.

- Когда чувствуешь, что это здорово – никогда не откажешься. Даже если это не ты предложил. Ну почему, если это здорово? На западе балетмейстеры ко всему новому относятся со страхом – «Ой, никто так не ставил! Это неправильно! Ах! Ах! Не стоит этого делать!». Та подождите! Если это здорово – это и зрителю будет нравиться! Балетмейстерами не рождаются. Балетмейстер – это в первую очередь глубокие знания танца. И фольклорных, и классического танца, и неоклассического, и брейк-данса, и акробатики. И тогда вы можете выбирать и ставить, - рассказывает Вадим Писарев.

10. По мнению сотрудников театра солист балета «Танго… История любви» Роман Белгородский похож на двадцатипятилетнего Рудольфа Нуриева и футболиста Роналдо. Схожесть с Нуриевым отчасти сыграла роль при выборе солиста.

11. Солистка балета Виктория Губрий – пришла к нам из Саратовского театра оперы и балета, но воспитывалась на нашей сцене.

12. Зачастую репетиции длились с раннего утра до шести-семи часов вечера.

13. Солист балета исполнитель главной партии Роман Белгородский во время представления играет на баяне. Так вот он действительно сам играет на баяне. У Романа восемь лет музыкальной школы по классу баян.

14. Балет «Танго… История любви» подвиг Романа возобновить игру на баяне.

- Я вспомнил, что очень люблю баян. Стал чаще играть и сейчас радую своей игрой на баяне жену и соседей, - рассказал Роман.

Единственная постановка, где участвуют балет, оркестр, хор, солисты-вокалисты и солисты балетаФото: Ольга ЖУКОВА

15. Так Равеля не исполнял никто

Евгений Денисенко: Хотелось исполнить так, как никто никогда не исполнял. Хотелось философски его исполнить. Вот получилась шахматная партия, -

Вадим Писарев: Ритм Равеля и игра в шахматы – не быстрые. Перед тем как пойти – надо подумать.

16. «Болеро. Шах/мат» - это не просто импровизация на шахматную тему. Во время балета разыгрывается настоящая шахматная партия.

Вадим Писарев: Начинается балет как большинство шахматных партий – Е2-Е4. Мы разыгрываем испанскую защиту. Причем, не просто так, а конкретно. Пешки вышли, потом «кони» вышли, потом «слоны». Это как в партии чемпионов мира Корчного и Каспарова.

17. «Болеро. Шах/Мат» - мировой рекордсмен по количеству хореографических рисунков.

Вадим Писарев: Ни в одной другой постановке в мире нет столько хореографических рисунков, как в нашем. Более тридцати пяти диагоналей, различных кругов, рисунков танца. И все это идет монотонная – борьба, борьба, борьба. И в конце ферзевый гамбит. Ферзь жертвует собой. Как в жизни – если человек жертвует собой – он добивается побед.

18. В «Болеро. Шах/Мат» побеждают черные, потому что солистке идет черный цвет.

"Так Равеля еще никто не исполнял"Фото: Ольга ЖУКОВА

Вадим Писарев: Я не хотел, чтобы была ничья. А поскольку наша солистка Ира Крмаренко была черной королевой и ей идет черный, решил – пусть победят черные.

19. Оказывается, Вадим Писарев очень хорошо играет в шахматы с самого детства. В шахматном турнире, который проходил в хореографическом училище, Писарев получил бронзовую медаль.

20. Как солиста балета Романа Белгородского балет «Танго.. История любви» подвиг играть на баяне, так балет «Болеро… Шах/Мат» подвиг Вадима Писарева вернуться к шахматам, а солиста

- Я сейчас каждый вечер просматриваю какие-то ловушки. Мне очень нравится дебют Ретти, это когда слон начинает по диагонали. Я могу рассказывать вечность, но не сегодня.

Вишенка на торте

В этом году труппа нашего оперного театра выступит в Москве на сцене Большого Театра или МХАТа.

Когда наши отправили видеозапись постановки «Кармина Бурана» в Москву, москвичи посмотрев, сказали – немедленно везите этот спектакль в Москву! И вот Донецкий театр оперы и балета приглашен в Москву на пятый международный фестиваль «Слушать музыку», где участвуют зарубежные страны, Россия, страны СНГ. В этом году наш театр повезет в Москву Карла Орфа «Кармина Бурана». Выступать будут либо в Большом театре, либо во МХАТе.