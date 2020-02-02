«Мы будем танцевать вопреки всему»: Где будут заниматься дети с прифронтового Октябрьского

В воскресный день мы едем в прифронтовой поселок Октябрьский, где на очередное занятие танцами соберутся дети с родителями.

Подарки детям передали военные из «Востока»

Едем не с пустыми руками, накануне моим знакомым волонтерам военнослужащие из батальона «Восток» передали сладкие подарки для этих детей. Несколько десятков конфетных наборов от людей, которые не пожелали для себя ни славы, ни пиара. Они даже о транспорте для нас позаботились, а вот назвать свои имена и позывные отказались. Кстати, это не впервые, когда я слышу о добрых делах этого батальона. Прежде готовила материал по вдовам и раненым военным и не единожды слышала от них слова благодарности «Востоку», который всегда приходил на помощь в трудную минуту.

- Мы едем не в обыкновенный ансамбль танцев, коих в Донецке немало, да ты увидишь, - просвещает меня по пути волонтер Елена Потапова. – До войны все эти дети занимались в ДК Октябрьский, который в 2014 году был совершенно разбит снарядами. А теперь они ютятся в тесной комнатушке, где даже развернуться нет места, не то что танцевать.

Вот такие росписи на окнах.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мы подъезжаем к старенькому, многоэтажному зданию. Так раньше выглядели школы в селах и, оказывается, я не ошибаюсь, это и правда бывшая школа, только для младших классов. Внутри, как в варежке, не развернуться от детворы, родителей и вещей. Здесь занимаются сразу две танцевальных группы: старшая «Феерия» и младшая «Пластилин». Сами танцы бесплатные. А в танцоры приходят чуть ли не с детского сада, оставаясь на годы. Самой младшей участнице 5 лет, самому старшему – 21 год.

Танец "Дети войны" исполняется детьми войны.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Глянули на руины дворца - наревелись

Попадаем как раз на репетицию танца «Дети войны». Здесь все ясно без слов – мирная жизнь, игры детей вдруг прерваны гулом самолета и взрывами снарядов, дети падают, пытаясь спастись, ранен ребенок, а дети продолжают свой трагический танец. Смотреть тяжело даже человеку с закаленными нервами.

Руководители коллективов - Лариса Балыкина и Наталья Усова.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

При этом танцуют все, едва не задевая друг друга, настолько в тесном помещении это все происходит. А под ногами - лохматый старый линолеум, за который они то и дело цепляются, рискуя тут же растянуться. Я не могу отвести взгляд от этого жуткого пола и даже физически ощущаю, насколько детям некомфортно в этом мрачном тесном зале, тускло освещенном единственной лампочкой. И расстраиваюсь я не столько из-за трагизма танца, сколько из-за условий, в которых эти дети войны вынуждены репетировать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/758273" frameborder="0"></iframe> Танец "Дети войны" в исполнении детей войны из Донецка.Юлия АНДРИЕНКО

В этом помещении вынуждены заниматься дети.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Нашему коллективу уже 16 лет. С 2004 года мы танцевали в прекрасном Дворце культуры на Октябрьском. Затем пришла война, но занятий мы не прервали. А затем в наш балетный класс было два прямых попадания. Сам дворец разбит полностью. «Ураганы», «Грады» – здесь падало все, во дворе - огромная воронка. Пришли с коллегами, увидели, что от нашего дворца осталось, разревелись, затем вытерли слезы и начали спасать хотя бы костюмы. Сейчас дворец стоит без крыши, внутри все в грибке. Зимой там можно кататься на коньках, а летом – лягушек разводить, - рассказывает одна из руководителей ансамбля - Лариса Балыкина.

От Дворца остались руины.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Для занятий предлагают бывшие магазины

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/758274" frameborder="0"></iframe> Дети войны занимаются в жутких условиях.

Ансамбль перевели в 21-ую школу, где дети продолжали не только танцевать, а еще и в конкурсах побеждать. А сейчас их и оттуда попросили.

Столько наград, а раздеваться приходится в коридоре.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Вышел новый приказ, что теперь мы подчиняемся министерству культуры и нас попросили покинуть зал 21-ой школы, где мы занимались после того, как был разбит наш дворец, - рассказывает мне еще один руководитель коллектива - Наталья Усова, которая добирается на работу тремя видами транспорта из-под Моспино, но воспитанников не бросила, – Там и пол был замечательный, и зеркала, и пространства хватало, чтобы дети не поубивались. Сейчас нам, правда, предлагают другие места. Знаете, какие? Бывшие магазины, где вообще ничего не приспособлено для занятий танцами – цементный пол, колоны. Как можно? Да и посчитайте, сколько туда нужно вложить, чтобы довести до ума. А в школе у нас был шикарный зал! И, насколько я знаю, он так и пустует.

А плакат ко Дню Победы сохранился.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Этой ситуацией возмущены и родители.

- То есть нашим детям войны, о которых так трогательно все рассказывают на ток-шоу, выжимая зрительскую слезу, не нашлось места для занятий в их поселке. Сначала наш дворец разбомбила Украина, а затем уже наши чиновники своим приказом вынудили их покинуть просторный зал школы. Кому мешало, что мы танцевали в здании школы, где все было для этого приспособлено, я не знаю, - говорит Виктория, у которой дочка занимается в этом коллективе уже несколько лет. – Иногда смотришь, что в Республике у нас есть деньги на все – на концерты, салюты, конкурсы красоты, где призовые фонды в сотни тысяч. И чувствуешь себя лишним на этом празднике жизни.

А вот так было, пока этих детей не пришла освобождать Украина. Фото: архив ансамбля "Пластилин"

Так выглядит сейчас дворец Октябрьский изнутри. Фото: архив Ларисы Балыкиной

А они танцуют и побеждают!

Это не мешает детворе занимать призовые места в танцевальных конкурсах. А сам ансамбль носит звание образцового и регулярно подтверждает его.

- Мы выиграли 3 место в Международном конкурсе «Танцемания» в Сочи. Там, увидев наш уровень, не могли поверить, что мы занимаемся всего дважды в неделю. Говорят, да быть такого не может! И это они еще наши условия не видели. Сейчас мы, как победители, приглашены на финал в Москву, который состоится в Кремлевском дворце съезда в июне, - рассказывает руководитель Лариса Балыкина. - Также нас пригласили с танцем «Дети войны» на конкурс «Вдохновение», который тоже будет проходить в Москве. Все это всероссийские хореографические конкурсы, где мы могли бы достойно представить Республику. Но вот не знаем, поедем ли. Дадут ли нам автобус?

Кстати, однажды чудо уже случилось – коллектив был услышан и Глава ДНР Денис Пушилин сделал все, чтобы танцоры поехали в Сочи. Об этом позаботились волонтеры, подняв шум.

- Мы даже не просим деньги, только транспорт. А уж дешевый хостел и чем питаться мы сами найдем, - уверяют руководители.

Это помещение вполне подходит для прикладных видов творчества, а вот танцевать здесь сложно.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Чиновники пообещали помочь

Звоню в отдел культуры, которому непосредственно подчинены эти коллективы. И, пожалуй, впервые за годы общения с чиновниками, остаюсь приятно удивлена. Во-первых, меня не отправили писать письменный запрос, который будет сначала месяц рассматриваться, а затем удостоили бы дежурной отпиской. Меня просто по-человечески услышали.

Здесь на Октябрьском все совсем не так, как на бульваре Пушкина.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мы постараемся помочь и сделать, что возможно, - ответила начальник отдела Алена Элиосидзе, которая очень быстро поняла в чем дело, – Там был ими пропущен срок аренды, попробуем его продлить. Мы заинтересованы в том, чтобы такие коллективы развивались.

Оказывается, Алена Гочиевна – тот человек, который не впервые помогает этому ансамблю. И всегда вот так – без лишних слов, по-деловому, с ходу вникая в проблему.

- Мы ее очень любим, - признается Лариса Балыкина. – Верим, что, если она вмешается, детям вернут помещение. Больно смотреть, что новички приходят, а затем посмотрят на условия и бросают танцы. Это недопустимо.

Жители Октябрьского, которых убила Украина.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Хочется верить, что детей из Октябрьского услышат и они смогут танцевать, прославляя Донецк повсюду. А свой следующий материал об этих героях я смогу уже сделать в новом просторном зале, где все приспособлено для танцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Для нее это окно в мир!» Дончане хотят помочь землячке из Горловки

Весь ее бюджет съедает тяжелое заболевание, а новая техника не по карману (подробнее)