2020-01-24T20:41:27+03:00
Политика

В Горловке прошло прощание с погибшим от пули украинского снайпера Никитой Фокиным

Никита погиб под Горловкой. Украинский снайпер выстрелил ему в голову. Парню было всего 20 лет
Екатерина Сорока
Поделиться:
Отпевание Фокина прошло в Богоявленском кафедральном соборе Горловки. Фото: dan-news.infoОтпевание Фокина прошло в Богоявленском кафедральном соборе Горловки. Фото: dan-news.info
Изменить размер текста:

В 20 лет у молодых людей жизнь только начинается. Они получают образование, заступают на первую работу и планируют свое будущее. Также делал и Никита Фокин. Только вместо спокойной жизни студента, он предпочел военную форму.

— В 2014 году я была классным руководителем выпускника Фокина Никиты, который продолжил обучение в училище и так спешил получить профессию, но война решила по-другому, и он стал на защиту города. Он стал достойным гражданином Республики, одним из тех, кто ценой собственной жизни защищал нас. Вечная и светлая память тебе, герою нашего времени! — сказала на церемонии прощания замдиректора школы Оксана Фролкина.

22 января 2020 года Никита Фокин погиб на боевом посту. Украинский снайпер выстрелил ему в голову. Парню на этот момент было всего 20 лет.

В 2018 году парень вступил в ряды Народной милиции ДНР. Фото: @Prikhodko1970

В 2018 году парень вступил в ряды Народной милиции ДНР. Фото: @Prikhodko1970

24 января на Соборной площади в Горловке собралось несколько тысяч человек, чтобы проводить Никиту в последний путь.

— Мы прощаемся с настоящим воином и героем – Никитой Фокиным, — сказал Денис Пушилин. — Циничность войны в том, что ведется много разговоров о мире, о прекращении огня, но нет – мы теряем лучших из лучших. Теряем не просто по какой-то нелепой случайности, а потому, что кто-то отдает преступные приказы. Мы знаем фамилии и имена тех, кто виновен и на ком кровь. Ни Владимир Зеленский, ни его приспешники не уйдут от ответственности, и мы для этого сделаем все возможное.

Похоронили Никиту Фокина на городском кладбище. Там же прошел траурный митинг. Люди возложили на его могиле цветы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Под Горловкой украинский снайпер убил 20-летнего защитника ДНР

Прощание с Никитой Фокиным пройдет 24 января в Богоявленском кафедральном соборе Горловки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Путь Визенталь»: Зачем командиру 53-й бригады ВСУ Полякову, «отличившемуся» в пьянках и обстрелах жителей Горловки, сотни комплектов для игры в пейнтбол
Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео]
Новости 24
«Твоя реальность станет чуть лучше!» 1 февраля в Донецке выступят комики из республик Донбасса
В страшной аварии пострадали пять человек: В Шахтерском районе машины столкнулись «лоб в лоб»
Что нужно знать об ОСАГО в ДНР?
Бойцы ЛНР сбили над Новокиевкой украинский беспилотник
Культурная жизнь в Республиках Донбасса: Российский режиссер поставит на сцене донецкого драмтеатра пьесу «Ромео и Жанетта»
В ДНР создают видеоархив с воспоминаниями детей войны
Студент из Донецка стал призером на конкурсе крупной американской компании
Пять лет за расстрел из ружья двух котят получил житель Луганской области
Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР
В ДНР выдали первую лицензию на утилизацию опасных отходов
За минувшие сутки по территории ДНР зафиксировано 150 прилетов и четыре попадания в дома
В Донецке начнут раздельный сбор мусора