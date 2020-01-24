В Горловке прошло прощание с погибшим от пули украинского снайпера Никитой Фокиным

В 20 лет у молодых людей жизнь только начинается. Они получают образование, заступают на первую работу и планируют свое будущее. Также делал и Никита Фокин. Только вместо спокойной жизни студента, он предпочел военную форму.

— В 2014 году я была классным руководителем выпускника Фокина Никиты, который продолжил обучение в училище и так спешил получить профессию, но война решила по-другому, и он стал на защиту города. Он стал достойным гражданином Республики, одним из тех, кто ценой собственной жизни защищал нас. Вечная и светлая память тебе, герою нашего времени! — сказала на церемонии прощания замдиректора школы Оксана Фролкина.

22 января 2020 года Никита Фокин погиб на боевом посту. Украинский снайпер выстрелил ему в голову. Парню на этот момент было всего 20 лет.

В 2018 году парень вступил в ряды Народной милиции ДНР. Фото: @Prikhodko1970

24 января на Соборной площади в Горловке собралось несколько тысяч человек, чтобы проводить Никиту в последний путь.

— Мы прощаемся с настоящим воином и героем – Никитой Фокиным, — сказал Денис Пушилин. — Циничность войны в том, что ведется много разговоров о мире, о прекращении огня, но нет – мы теряем лучших из лучших. Теряем не просто по какой-то нелепой случайности, а потому, что кто-то отдает преступные приказы. Мы знаем фамилии и имена тех, кто виновен и на ком кровь. Ни Владимир Зеленский, ни его приспешники не уйдут от ответственности, и мы для этого сделаем все возможное.

Похоронили Никиту Фокина на городском кладбище. Там же прошел траурный митинг. Люди возложили на его могиле цветы.

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Прощание с Никитой Фокиным пройдет 24 января в Богоявленском кафедральном соборе Горловки (подробнее)