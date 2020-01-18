2020-01-18T12:51:04+03:00
Политика

«У пенсионеров просто не выдерживает сердце»! За год на пунктах пропуска в Донбассе умерло 27 человек

Правозащитники отмечают, что преодоление линии разграничения для пожилых людей остается серьезным испытанием
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Каждый месяц линию разграничения в Донбассе пересекают 1 миллион 200 тысяч человек - в основном пожилые люди. Фото: facebook.com/ochaukraineКаждый месяц линию разграничения в Донбассе пересекают 1 миллион 200 тысяч человек - в основном пожилые люди. Фото: facebook.com/ochaukraine
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Сегодня, накануне Крещения, тысячи дончан и луганчан снова «коротают» время на пунктах пропуска на линии разграничения в Донбассе.

- В 8 часов утра (КПП «Александровка», ДНР) уже больше 100 машин, очень много людей и автобусов, - сообщает жительница Донецка Ольга.

- На украинском пункте пропуска «Новотроицкое» в сторону Донецка жуть, - откликается Владимир.

Поездки жителей ДНР и ЛНР на Украину и назад остаются серьезным испытанием. В среднем за месяц линию разграничения пересекают 1 миллион 200 тысяч человек. В основном пожилые люди, которые едут за украинской пенсией. В 2019 году на украинских пунктах пропуска умерло 27 человек. За год смертность увеличилась в два раза.

Такие данные сообщил представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в Донбассе Павел Лисянский.

- За 2019 год при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста. С начала прошлого года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения, увеличилась в два раза, - сказал представитель омбудсмена.

Также за год бригады экстренной медицинской помощи 290 раз выезжали на линию разграничения и оказали помощь 301 человеку.

Павел Лисянский отмечает, что не раз говорил губернаторам двух областей о необходимости постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ для более оперативной помощи людям. Но вопрос никак не решается.

- Иногда страшно, но я продолжают делать свою работу, потому что людям нужна моя помощь, - делится впечатлениями медик Елена.

Она работает в центре первой помощи, расположенном рядом с одним из пяти КПВВ в Донбассе.

Медик Елена работает в центре первой помощи, расположенном рядом с одним из КПВВ. Фото: facebook.com/ochaukraine

Медик Елена работает в центре первой помощи, расположенном рядом с одним из КПВВ. Фото: facebook.com/ochaukraine

О проблемах пересечения пунктов пропуска говорят и представители миссии управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) на Украине.

- В среднем за месяц линию разграничения пересекают 1,2 миллиона человек. Больше половины из них — пожилые люди. Они едут, чтобы просто увидеться с родными, добраться до ближайшего банкомата и сделать покупки. Из-за нехватки необходимых услуг, длинных очередей и больших расстояний пересечение линии разграничения все еще остается изнурительной задачей, – говорится в сообщении ОСНА. - Поэтому и большое количество смертельных случаев на КПВВ, когда у пенсионеров просто не выдерживает сердце.

Причем дончане отмечают трудности пересечения не только украинских пунктов пропуска, но и республиканских.

- Раз в два месяца езжу в Мариуполь, - рассказывает жительница Макеевки Валентина Петровна. - Обычно на ДНРовском пункте пропуска в Еленовке очереди длиннее, чем в Новотроицком на территории Украины. В Еленовке хоть и обустроили пункт, но то ли людей там не хватает для работы, то ли у них нет желания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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