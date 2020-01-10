В Киеве заявили о задержании дончанина, который охранял место крушения малазийского Боинга в Донбассе

В штабе так называемой «операции объединенных сил» заявили о задержании 25-летнего ополченца, который в 2014 году охранял место крушения малазийского Боинга МН-17 в Донбассе. В украинских спецслужбах добавили, что мужчина станет ценным свидетелем по делу в Гааге.

Сообщается, что на допросе задержанный рассказал «достаточно полезной информации». Однако всё якобы сказанное дончанином больше похоже на подготовленную украинскими спецслужбами текстовку, чем на признание.

Во-первых, в его показании речь идет о российских войсках, которые якобы присутствуют в Донбассе. Стоит отметить, что специальная миссия ОБСЕ делала заявление о том, что регулярной армии Российской Федерации в ДНР и ЛНР нет.

Во-вторых, в рассказе задержанного говорится, что малазийский Боинг был сбит российскими войсками – это очевидная риторика СБУ и западных кураторов Украины.

В-третьих, предоставляются «фото доказательства» того, что на месте крушения работали регулярные российские войска. Однако на снимке стоит группа ополченцев, а на заднем фоне реет триколор РФ, который часто поднимали на своих позициях военные ДНР и ЛНР, и даже сегодня флаг России развивается на главной площади Донецка. Поэтому это весомым доказательством считать нельзя.

Российский флаг для республик Донбасса многое значит. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В заявлении «ООС» говорится, что задержанный передан сотрудникам национальной полиции и ему грозит срок от трех до восьми лет за создание незаконных вооруженных формирований или участие в них.

Под размещенным постом на официальной станице штаба «ООС» в Facebook украинцы предположили, что таким образом формируется обменный фонд, а сам дончанин никакого отношения к делу по Боингу не имеет.

- Это правда для Гааги? Или так наши спецназначенцы заполняют обменный фонд? – написал комментарий Александр Шульга.

- О, обменный фонд пополнился, - поддерживает мнение Александра Лина Ковальчук. – Может еще какого-нибудь таксиста словят, чтобы потом на обмене отправить его на всегда жить в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так украинская сторона называет территории ДНР и ЛНР).

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов считает, что информацию, связанную с крушением малазийского Боинга МН-17 на Украине запустили неспроста.

- Это делается на фоне недавней катастрофы с украинским Боингом в Тегеране, в которой сейчас также пытаются обвинить Россию. Вот уже практически одновременно ряд западных СМИ сделали заявление, что самолет был сбит иранским ракетами российского производства. Поэтому для подливания масла в огонь и выдумалась эта история с задержанием свидетеля, который якобы подтверждает причастность РФ к катастрофе и в Донбассе, - сказал Вячеслав Смирнов.

В ТЕМУ

Эксперт: Иранские ПВО не могли перепутать «боинг» с беспилотником, это доказали десятки успешных стрельб в Сирии

Главред журнала «Арсенал Отечества» объяснил, почему в крушении украинского самолета под Тегераном иранских военных обвиняют зря (Подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Между школой и украинскими позициями – ни одного жилого дома! «Комсомолка» с читателями поздравили тысячу детей прифронтовых поселков Донбасса

«Комсомольская правда – Донбасс» продолжает рассказывать об акции, когда мы вместе с читателями собрали деньги на подарки к Новому году (Подробнее...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Романтичное видео с танцующей парой на фоне елки умилило пользователей соцсетей

Влюбленные вальсировали на фоне донецкой елки (Подробнее...)