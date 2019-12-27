Донецкий диетолог Людмила Денисенко одобрила "Оливье" и "Шубу" на новогоднем столе

Есть вещи, на которых зиждутся новогодние традиции нескольких поколений. Да, мы научились есть суши, пить смузи, но есть то, что мы не позволим трогать никому. В числе этого салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой". А тостов, анекдотов и шуток про ведро оливье, не счесть!

И оливье и шубу обожают все - от богачей до пролетариев. И без этих салатов и стол не стол.

Какова же была моя радость узнать, что, оказывается, эти блюда не так уж и вредны для нашей фигуры. Их одобрила донецкий диетолог Людмила Денисенко.

- Знаете, сколько калорий в 100-граммовой порции (а большего на новогоднем пиршестве с его чередой блюд и не надо)? Меньше 150 ккал, - рассказала Людмила Эдуардовна на страницах сайта. - А стакан апельсинового сока принесет вам 120 ккал. При этом, салат же сытный в отличие от стакана сока… Другими словами, после салата вы меньше съедите, а после сока – столько, будто и не получили тех самых 120 ккал. А если попробовать приготовить низкокалорийный вариант – с отварной куриной грудкой вместо вареной колбасы и легким майонезом вместо обычного: в 100-граммовой порции – 104 ккал. Даже меньше, чем в стакане сока! Вот и не заморачивайтесь, ведь какой Новый год без салата «Оливье»?

Диетолог добавила, что на самом деле, практически все составные элементы салата оливье полезны для нашего организма, туда идут овощи — а они априори приносят нам только пользу. Картофель, лук, горошек, морковка не только содержат комплекс витаминов, они еще богаты растительными волокнами, без коих наш желудочно-кишечный тракт не может нормально функционировать. Мясо — тоже здорово: если оно не жирное, делает салат сытным и в то же время не содержит большого количества насыщенных жиров, которые не радуют организм. Яйца вообще полезны по своей сути: в их состав входят все основные аминокислоты — кирпичики для наших белков.

Также санкции не коснулись и другого нашего любимого блюда "Сельдь под шубой".

- Основные две «вредности», которые вменяются в вину «шубе» - селёдка и майонез. Сначала о селёдке. Жирная до неприличия и солёная до ужаса – а значит, гнать её из здорового рациона! Не спешите! - разъяснила Людмила Денисенко. - Эта вполне демократичная по цене рыбка может вполне дать фору «аристократической» сёмге и форели по содержанию суперполезных ненасыщенных жирных кислот омега-3, которые не только борются с «вредным» холестерином, уменьшают риск возникновения атеросклероза, инсульта и образования злокачественных опухолей, но ещё и помогают…худеть!

Да-да, вы не ослышались! Именно эти кислоты уменьшают размер адипоцитов – наших «запасов» жира, а значит, селёдка – верная подруга всех «стройняшек»! Если ещё вспомнить, что эта славная рыбка, кроме того, ещё и снижает содержание в крови продуктов окисления, т.е. содержит антиоксиданты, плюс высококачественный белок, витамины, немыслимое число минералов, то становится понятным, почему многие диетологи считают её даже полезнее рыбьего жира! Что ещё? Избыток соли? Мало того, что он вполне уравновешивается овощами, входящими в салат, так ещё можно и вымочить предварительно сельдь в молоке, чтобы избавиться от лишнего натрий хлора. А если ещё и посчитать калорийность «шубы», то даже с классическим майонезом она не превышает 150 ккал на 100 г, ровно столько же в 200 г натурального йогурта!

А вот привычный жирный майонез Людмила Денисенко посоветовала заменить низкокалорийным или вообще приготовить его самим.

Приятного аппетита за новогодним столом и пусть он не отразится на вашей талии!