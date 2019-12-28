Год назад Глава ДНР Денис Пушилин назначил министром здравоохранения Ольгу Долгошапко. До этого больше 30 лет Ольга Николаевна была акушером-гинекологом в Донецком региональном центре охраны материнства и детства. Что ей удалось за это время и что намечено на будущее, руководитель Минздрава рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

Ольга Долгошапко: "В ДНР возродят советскую систему участковых служб терапевтов и педиатров"Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ВМЕСТЕ С СЫНОМ СТАЛИ ВОЕННЫМИ ХИРУРГАМИ

- Ольга Николаевна, как встретите Новый год и Рождество? Что загадаете под бой курантов?

- Новый год встречу дома со своей семьей в Донецке, а Рождество – в городе Новоаннинском Волгоградской области у родной сестры Марины.

Обязательно пойдем в храм и помолимся за мир на нашей земле и за здоровье всех ее жителей. Потом - в гости, щедровать. У них это, по казачьим традициям (область Войска Донского), называется славить рождение Иисуса Христа. Вместе с сестрой приготовим рождественское печенье, подарки. Песнями и колядками встретим светлый праздник. Очень хочется, чтобы был снег…

Ольга Николаевна, имея хирургическую специальность акушера-гинеколога, доставала осколки из раненых бойцов. Фото: Из личного архива Ольги ДОЛГОШАПКО

Новый год встречу со своей любимой мамой Любовь Максимовной Долгошапко. У меня два сына Алексей и Андрей. В 2015 году старший Алексей женился, теперь у меня есть и дочь Вера. Еще у меня прекрасная фея Настенька – внучке четыре с половиной года.

Я желаю жителям Донбасса мирного неба в новом году. Когда будем знать, что скорую помощь не расстреляют из минометов, а по людям в белых халатах не будут целиться украинские снайперы, тогда все пойдет на лад. Несмотря на то, что год будет високосным, пусть он будет счастливым для всех!

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗРУШЕНА ЗАДОЛГО ДО ВОЙНЫ

- Ольга Николаевна, как вы стали министром?

- Когда поступала в Донецкий медицинский институт, даже представить себе не могла, что буду министром. 32 года проработала акушером-гинекологом в Донецком региональном центре охраны материнства и детства. И до сих пор, когда прихожу туда, сердце щемит. Остаюсь там преподавателем. Я профессор кафедры акушерства и гинекологии, читаю лекции для врачей-интернов.

На должность министра меня пригласило Правительство и руководство Республики.

В кабинете у министра на почетном месте возле икон стоит статуэтка ополченкеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Почему согласились?

- Есть желание изменить систему здравоохранения в лучшую сторону. В свое время я работала заместителем директора центра охраны материнства и детства по оргвопросам, была проректором медицинского университета по лечебной работе.

Всегда считала и сейчас считаю, что лучшую в мире систему здравоохранения, которая была у нас в СССР, недальновидные чиновники разрушили задолго до войны. Я помню золотые годы, когда в больницах все было действительно бесплатным. Сейчас сделать медицинскую помощь полностью бесплатной у Республики нет возможности. Тяжелая промышленность у нас, к сожалению, пока не работает. А доходы от сельского хозяйства и пищевой промышленности недостаточны для покрытия затрат на содержание больниц, да и всей социальной сферы.

Мы благодарны коллегам из России, а также международному комитету Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения, Швейцарскому агентству развития и сотрудничества за то, что по линии гуманитарной помощи они поставляют нам новое медицинское оборудование, лекарства и помогают ремонтировать больницы.

Сейчас Республика переживает тяжелые времена. Хотелось бы, чтобы люди это понимали. Я допускаю, что в отдельных медучреждениях могут чем-то спекулировать, где-то неправильно себя вести, заниматься вымогательством. Эти попытки мы пресекаем. Считаю, что в любой ситуации люди должны оставаться людьми. А в военное время должно быть еще больше сострадания, внимания к другим, особенно к обездоленным, к старикам, инвалидам, у кого мизерные доходы. Они должны быть всем обеспечены в первую очередь.

Руководитель Минздрава работает не только в кабинете, но и приезжает в больницы пообщаться с пациентами. Фото: МЗ ДНР

ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

- Украинские боевики продолжают обстреливать Республику, не ослабевает экономическая и транспортная блокада. Насколько это сказывается на здоровье? Чем болеют чаще сейчас?

- Здоровье людей, постоянно испытывающих страх попадания снарядов в их дома, нарушается из-за круглосуточного выделения гормонов, вырабатывающихся в стрессовых ситуациях. У них повышается артериальное давление, что может вызвать боли в сердце и нарушить его питание. В результате формируется склонность к инфарктам.

Длительное пребывание в стрессе может спровоцировать и возникновение онкологических заболеваний. Сейчас регистрируем их рост, много случаев рака крови, в том числе и у детей.

С бешенством ситуация под контролем. На случай нападения животных на людей у нас достаточно иммуноглобулина (препарата с антителами, нейтрализующими вирус бешенства в крови. – Авт.) и специальной вакцины. Если летом за медицинской помощью обращались 100-120 укушенных за неделю, то сейчас 80-90. Это связато с тем, что на людях больше одежды, соответственно меньше открытых частей тела. Чаще надают бешеные собаки и кошки, а иногда – даже белки.

Хочется сказать нашим гражданам: обращайте внимание на поведение животных – оно не должно быть агрессивным. Помните, что дикие животные обычно стараются уйти от встречи с человеком. Если животное первым нападает, значит, велика вероятность того, что оно бешеное.

В ДНР возродят советскую систему участковых служб терапевтов и педиатров. Фото: МЗ ДНР

Если вас укусили, обратитесь в хирургический или травматологический кабинет больницы по месту жительства. Там обработают рану и решат, нужна ли вакцинация. Если есть возможность, за укусившей собакой или кошкой установят наблюдение в течение 10 дней. И если у животного за это время проявятся признаки бешенства, пострадавшему назначат курс прививок (шесть инъекций, а не «сорок уколов», как многие считают).

На текущий момент жители ДНР чаще стали болеть острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Тем не менее, возросший показатель ниже эпидпорога. Случаи заболевания гриппом пока не зарегистрированы.

Корью сейчас уже практически не болеют - крайний случай был две недели назад.

«ЭТО ЖЕ УЖАС, ЧЕМ ТРАВЯТ ДЕТЕЙ»

- Ныне среди школьников в моде жевательный табак снюс. Эта легальная замена наркотикам, вызывающая зависимость даже больше, чем сигареты.

- Действительно, это так. Недавно на коллегии говорили об этом. Это же ужас, чем травят детей! Снюс – табак, в котором уровень никотина в десятки раз превышает предельнодопустимую норму, а продают его совершенно свободно. Дети и подростки, которые не знают этого, могут погибнуть. Депутаты Народного Совета уже занялись решением этой проблемы и на заседаниях выступают с предложениями запретить это вещество.

В ДНР возродят советскую систему участковых служб терапевтов и педиатров. Фото: МЗ ДНР

- Что поменяли бы в воспитании молодежи?

- Сегодня, к сожалению, подрастающее поколение воспитывается на фильмах, где главные герои курят, употребляют спиртные напитки, наркотики. Это есть почти в каждой картине. Даже если говорить о фильмах с положительными героями, то и они не несут позитива. Те же сериалы об уголовном розыске. Да, следователи смелые и бескорыстные. Однако в этих фильмах показывают и изнанку: неблаговидные дела, которые они раскрывают. Так подменяют общечеловеческие ценности.

Фильмы 30-50-х годов были в чем-то наивными. Но они несли такой позитив! У меня до сих пор одним из любимых советских фильмов остается «Весна на Заречной улице». В нем тоже есть отрицательные герои. Но в целом фильм несет позитив; настраивает на то, что рабочая профессия – это почетно.

Мы поем песни из советских фильмов. У моих сыновей один из любимых фильмов – «Офицеры». В нем показаны настоящие мужчины – честные, самоотверженные, которые были примером для подражания.

А какие жизнеутверждающие советские комедии! Сейчас же большинство фильмов несут разрушительный негатив. Хотелось бы, чтобы здесь у нас что-то поменялось в лучшую сторону.

СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА НЕ ОПРАВДАЛА СЕБЯ

- Ольга Николаевна, как в ДНР организовано оказание медицинской помощи жителям? Что реформируете?

- Система оказания медпомощи пока осталась такой, какой она была до войны. В 2012 году Донецкая область попала в «пилотный проект» вместе с другими областями Украины - Днепропетровской, Винницкой и Киевской, на которых отрабатывалась система семейной медицины. Были организованы ее ячейки: центры первичной медико-санитарной помощи. Их создавали с благой целью - приблизить оказание медицинской помощи к людям, но населению стало только хуже.

Появилось много амбулаторий со своими главными врачами, главными медицинскими сестрами, регистратурами, картохранилищами, в то время как участковую службу фактически разрушили. Только в «первичках», где были мудрые главврачи, сохранились участковые терапевтические и педиатрические службы. Они не принуждали терапевтов перепрофилироваться на педиатров и наоборот. Но в большинстве центров первичной медико-санитарной помощи сотрудников заставили переучиться на семейных врачей и принимать взрослых и детей одновременно.

Я была против семейной медицины с самого начала. На собрании с представителями облздрава выступала, что нельзя всех выпускников медуниверситета делать семейными врачами. Сейчас пожинаем плоды той реформы – теперь у нас дефицит узких специалистов.

Один человек не может идеально знать внутренние болезни взрослых и педиатрию. У меня степень доктора медицинских наук, профессора. Я бы никогда не согласилась принимать взрослых и детей одновременно. Моя родная сестра - педиатр. Знаю, что к детям нужен особый подход. Представьте: приходит бабулечка, у которой проблемы со слухом, она после тяжелого инсульта и не может быстро сформулировать свою мысль, ей надо время, чтобы высказаться, а в этот момент мама приносит ребеночка на прививку.

Врач что, должен бросить пожилого человека? При этом женщина с грудным ребенком не может стоять в очереди. Да и бабушка после инсульта имеет право на льготный прием. Возникает конфликт.

Свою задачу как министра вижу в восстановлении системы здравоохранения, которая была у нас до реформы в Украине. Кстати, в «незалежной» семейная медицина тоже не оправдала себя.

Мы уже разработали программу оптимизации здравоохранения, ключевым моментом которой является возвращение к советской системе с ее участковыми терапевтическими и педиатрическими службами. Объединим центры первичной медико-санитарной помощи с больницами, из которых их искусственно выделили. Это совпадает с пожеланиями наших жителей.

НЕ ХВАТАЕТ 6 ТЫСЯЧ ВРАЧЕЙ

- Какой дефицит врачей в Республике?

- На сегодня не хватает около 6 тысяч врачей (анестезиологов, педиатров, терапевтов, окулистов, лор-врачей, невропатологов, урологов, онкологов) и больше 7,5 тысяч средних медработников (медсестер, фельдшеров, акушерок и лаборантов). Особенно людей не хватает на скорой помощи. Слава богу, у нас есть фельдшеры, которые ездят!

В Донецке выпустили учебник по боевой травме. Его презентовали на конференции «Медицина военного времени. Опыт Донбасса 2014–2019», в которой участвовали более тысячи медиков из ДНР, ЛНР и России. Фото: МЗ ДНР

- Какая зарплата у медработников?

- На начало этого года средняя ставка врача со стажем и высшей категорией составляла 6 600 рублей, молодого врача – 4 500 рублей. На эти деньги люди не могли кормить свои семьи, поэтому многие работали на полторы ставки. У них были надбавки за сложность, напряженность труда, расширение сферы обслуживания. У врачей выходило 12 тысяч рублей в месяц, а у среднего медперсонала – 7-8 тысяч рублей. При этом они трудились на пределе своих возможностей.

С 1 июля нам удалось добиться ощутимого повышения зарплат врачам и среднему медперсоналу. Тогда выплаты увеличили всем работникам бюджетной сферы на 35 процентов.

С 1 января Глава Республики Денис Пушилин своим Указом повысит зарплаты всем работникам бюджетной сферы еще на 26 процентов.

Мы отправили на согласование в правительство проект постановления, разрешающий медработникам в случае крайней необходимости работать более чем на полторы ставки. Реально многие так и трудятся, но сейчас за это денег, кроме премиальных, не получают. В Донецке, Макеевке, Енакиево и других городах и районах есть, например, терапевтические отделения на 30 коек, где работает всего один врач. Он заведующий и лечащий врач в одном лице.

Я низко кланяюсь не только медицинским работникам, но и водителям, дворникам, прачкам, дежурным – всем, кто обеспечивает бесперебойную работу больниц. Спасибо им за самоотверженный труд.

- Что посоветуете нашим читателям?

- Внимательно относиться к своему здоровью и здоровью своих детей. Вовремя обращаться за медицинской помощью. С пониманием относиться к работе медработников. Нередко люди предъявляют необоснованные жалобы. Так, например, если скорая долго не едет, то она может быть на другом адресе. Часто врачи работают, даже не заезжая на подстанцию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ДНР закупили 30 новеньких скорых

Новеньких скорых хватило и отдаленным городам. Фото: ДАН

В планах – обновление автопарка больниц.

На днях правительство Республики закупило 30 новеньких машин скорой помощи. В салоне - современное оборудование для оказания экстренной медицинской помощи.

- Скорые получили и отделенные районы, - рассказала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. – Жители Амвросиевки, Иловайска и Новоазовска обрадовались, когда узнали, что в их «богом забытый район» приехала новая машина скорой помощи.

На сегодня в ДНР 122 скорых, которым по 30-40 лет.

- Наши «кулибины», как могут, ремонтируют их. Иногда из двух-трех машин собирают одну, - сообщила Ольга Николаевна.

В планах руководства Республики обновить не только автопарк станций Скорой помощи, но и больниц. Те же патронажные сестры должны успевать ко всем своим подопечным.