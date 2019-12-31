2019-12-31T15:46:40+03:00
Политика

Экс-сотрудников Беркута передали Донбассу в рамках обмена пленными

Они рассказали о том, как в Украине их пытались выставить террористами
Никита МАКАРЕНКОВ
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Экс-беркутовцев, обвиняемых в терроризме, передали в ДонбассЭкс-беркутовцев, обвиняемых в терроризме, передали в ДонбассФото: Александр КОЦ
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29 декабря Киев передал Донбассу пять бывших сотрудников Беркута. Трое отправились в Луганск, а двое – Сергей Зинченко и Павел Аброськин – в Донецк.

- Украина по политическим мотивам удерживало нас в Лукьяновском следственном изоляторе, – рассказывает бывший боец спецподразделения «Беркут» Сергей Зинченко. – Нас арестовали 3 апреля 2014 года. Сначала обвиняли в убийстве двух и более лиц, потом, когда стало ясно, что в деле никаких улик нет, чтобы нас не выпустить, они переквалифицировали обвинение и выдвинули нам статью по факту «террористического акта». Они считают, что мы террористы, которые убили мирных граждан. Эта статья предусматривает только содержание под стражей.

- Как все было на самом деле? Вы видели, кто и откуда стрелял в дни Майдана?

- Стрельба, на самом деле, происходила очень скрытно. Увидеть все это было очень непросто. Самих стрелков мы увидели только когда рассматривали материалы дела и знакомились с видео. Там четко видно минимум 35 человек с оружием из числа «майдановцев». Их выстрелы 20 февраля четко зафиксированы на видео. В тот день первыми начали гибнуть сотрудники правоохранительных органов. В пять утра со здания консерватории начали стрелять по сотрудникам милиции. Это установлено следствием. Несмотря на предвзятость, они были вынуждены это признать. В результате этой стрельбы погибло трое наших сотрудников, еще 39 были ранены из огнестрельного оружия, потом еще один был убит и еще один был ранен. Эти доказательства были прикреплены к делу.

Бывший боец спецподразделения «Беркут» Сергей Зинченко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Бывший боец спецподразделения «Беркут» Сергей ЗинченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Павел Аброськин – также бывший сотрудник спецподразделения «Беркут». - Я мог уехать после Майдана, но я не чувствовал за собой вину, не чувствую ее сейчас и не буду чувствовать в будущем, - говорит Павел. - Я не виновен. Я действовал в рамках закона.

- Были надежды на этот обмен пленными или вы уже не верили, что вас отпустят?

- С самого начала нам часто говорили, что мы в списках на обмен, но в какой-то момент вера пропала, мы перестали на него надеяться. Сейчас эта информация свалилась как снег на голову. Было неожиданно.

Бывший боец спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Бывший боец спецподразделения «Беркут» Павел АброськинФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Многие из пленных рассказывали об издевательствах. Над вами тоже издевались?

- Пытки к нам не применялись. Они могли бы быть, но судебные слушания проходили два раза в неделю. Если бы мы вышли с набитыми лицами к журналистам, это бы увидели все.

Напомним, 29 декабря этого года прошел обмен пленными между Украиной и Донбассом. О нем договорились лидеры России, Украины, Германии и Франции в рамках встречи в нормандском формате. Пленных передавали на линии разграничения под Горловкой. После возращения в Донбасс пленные сразу же отправились в больницы, где до сих пор проходят обследования и лечение.

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29 декабря – в канун Нового года – состоялся обмен пленными между Украиной и Донбассом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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