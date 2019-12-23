В Ясиноватой военные устроили детям праздник

Ясиноватая – город, который находится практически от передовой. Город небольшой – тридцать пять тысяч человек. А близость к боевым действиям и почти шесть лет войны как-то сплотили военных и ясиноватцев. Вообще, в Ясиноватой проходит очень много мероприятий, в которых принимают участие и гражданские, и военные. Что правильно с любой стороны – и как патриотическое воспитание молодежи, и военным отвлечься от ратных дел в радость, и гражданским познакомиться с защитниками лично – тоже весьма познавательно.

Так, в городе до сих пор с улыбкой вспоминают спортивные соревнования, которые прошли в городе осенью Соревновались военные комендатура, администрация город аи старшеклассники. Вспоминают, как в финале по жеребьевке в перетягивании каната соревновались военные – старшеклассники, комендатура – администрация. В полуфинале предсказуемо вылетели (верней, по словам зрителей – «улетели») школьники и команда городской администрации. А во финал – комендатура – военные – выдался напряженным. И пусть уже не помнят, кто тогда победил, главное – что все вместе раззнакомились, пообщались, посмеялись. И такого рода мероприятия в Ясиноватой проводятся постоянно.

Ну и разумеется, перед новым годом особое внимание самым маленьким. Военнослужащие внутренних войск ВЧ 5002 («востоковцы») поздравили местную детвору, скинувшись им на подарки из своей не очень большой зарплаты. Когда оказалось, что детей больше, чем подарков, положение спасли волонтеры группы Ольги Полывяной.

Ну и конечно, просто так же не подаришь и не уйдешь сразу. Нужен праздник. И тут на помощь пришли воспитанники местного дома детского и юношеского творчества, которые организовали детям прекрасный утренник!

Даже на детском утреннике с конфетами - строемФото: Ольга ЖУКОВА

Дети, вне зависимости от того живут они в мире или войне, все равно верят в чудо. На вопрос Снегурочки о том, что дети перестали верить в чудеса и просят только смартфоны, один мальчишка лет семи совершенно искренне закричал – «Я! Я верю в чудо!».

Остальные ясиноватские малыши категорически отказались прощать бабу Ягу, даже когда она исправилась и стала хорошей. Даже когда Дед Мороз за нее попросил – «нет!». И все тут. Так и не поняла почему?

Раздача подарков. Было веселоФото: Ольга ЖУКОВА

Пока шел утренник, хотела поговорить с военными. Но они так внимательно во все глаза смотрели сказку, что не решилась отвлекать.

Досмотрели сказку, добро победило зло, вера в чудо восстановлена. Ну и в завершении – подарки, которые малышам вручили военные. И это точно было взаимовыгодное сотрудничество – дети получили конфеты и опыт, что военные не только сильные, но и добрые, и веселые. Военные получили кучу положительных эмоций и еще раз убедились, что сделали правильный выбор став на защиту вот этих вот улыбок и счастья.