2019-12-21T23:47:07+03:00
Общество

Чемпионом Юзовской лиги КВН стали дети из Снежного

Команда КВН «Время первых» отстала от победителя на 0,2 балла
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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"Осторожно дети" набрали 19 баллов. Фото: Linza.pw/Melnikova"Осторожно дети" набрали 19 баллов. Фото: Linza.pw/Melnikova
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Завершился сезон Открытой Юзовской лиги КВН. Начиналось все с фестиваля, в котором приняли участие пятнадцать команд. До финала дошли четыре коллектива – «Шальная императрица» из Донецка, «Немножечко» из Харцызска, «Осторожно дети» из Снежного и «Время первых», представляющие Донбасскую академию строительства и архитектуры.

- Финал был очень напряжённым, до последнего конкурса выигрывали ребята из ДонНАСА, - говорит «Комсомолке» редактор лиги Никита Рябоконь.

Редактор лиги Никита Рябоконь. Фото: Linza.pw/Melnikova

Редактор лиги Никита Рябоконь. Фото: Linza.pw/Melnikova

Однако опередив на две десятые балла победителем сезона стали школьники из Снежного. «Осторожно дети» набрали 19 баллов.

- Команда выиграла за счёт стабильности по сезону, - говорит Рябоконь. - У них всегда была отличная подготовка.

Команда стабильно шла по сезону. Фото: Linza.pw/Melnikova

Команда стабильно шла по сезону. Фото: Linza.pw/Melnikova

Редактор лиги отметил, что в финальной игре команды хорошо отыграли конкурс «разминка». На сегодняшний день, в основном, команды не очень блистают в этом конкурсе. Его заменяли на другие. Но было принято решение вновь внедрить «разминку» в игры.

Раннее победители сезона получали путевку на Международной фестиваль в Сочи. Однако пока что неизвестно какая команда представит Юзовскую лигу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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