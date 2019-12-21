Чемпионом Юзовской лиги КВН стали дети из Снежного
Завершился сезон Открытой Юзовской лиги КВН. Начиналось все с фестиваля, в котором приняли участие пятнадцать команд. До финала дошли четыре коллектива – «Шальная императрица» из Донецка, «Немножечко» из Харцызска, «Осторожно дети» из Снежного и «Время первых», представляющие Донбасскую академию строительства и архитектуры.
- Финал был очень напряжённым, до последнего конкурса выигрывали ребята из ДонНАСА, - говорит «Комсомолке» редактор лиги Никита Рябоконь.
Редактор лиги Никита Рябоконь. Фото: Linza.pw/Melnikova
Однако опередив на две десятые балла победителем сезона стали школьники из Снежного. «Осторожно дети» набрали 19 баллов.
- Команда выиграла за счёт стабильности по сезону, - говорит Рябоконь. - У них всегда была отличная подготовка.
Команда стабильно шла по сезону. Фото: Linza.pw/Melnikova
Редактор лиги отметил, что в финальной игре команды хорошо отыграли конкурс «разминка». На сегодняшний день, в основном, команды не очень блистают в этом конкурсе. Его заменяли на другие. Но было принято решение вновь внедрить «разминку» в игры.
Раннее победители сезона получали путевку на Международной фестиваль в Сочи. Однако пока что неизвестно какая команда представит Юзовскую лигу.
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ИСТОЧНИК KP.RU