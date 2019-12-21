2019-12-21T15:05:08+03:00
Политика

Глава МИД ЛНР: Новые «котлы» уже будут последними для Украины

Владислав Дейнего сделал заявление после высказываний замминистра иностранных дел о силовом решении конфликта
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: russian-vesna.ruФото: russian-vesna.ru
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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар в интервью украинским журналистам рассуждал о «понуждению к миру» республик Донбасса. Глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего сделал заявление после высказываний украинского чиновника.

- Он в своих фантазиях дошёл до открытого призыва к вооруженному нападению на народ Донбасса силами армий западных стран, - заявил Дейнего.

По словам министра иностранных дел ЛНР, такие высказывания раскрывают реальные намерения Украины.

- Особенно цинично звучат такие рассуждения в контексте резкого увеличения обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины соблюдении режима прекращения огня, - говорит руководитель МИД Республики. - То есть, Украина не смогла обуздать свои вооруженные формирования, и они и на эту «приверженность к соблюдению тишины» отреагировали усилением обстрелов территорий Республик Донбасса.

Владислав Дейнего отметил, что решение «нормандской четверки» в Париже 9 декабря для министерства иностранных дел Украины – пустой звук. Незалежная пыталась подать итоговый коммюнике под своей интерпретацией, что говорит о фальсификации.

- Теперь вот – практически официальный отказ от мирного урегулирования конфликта, - говорит Дейнего. - Республики Донбасса не раз на деле доказали своё военное превосходство и готовы в случае внешней вооруженной агрессии с оружием в руках отстаивать свою независимость. Только в диалоге возможна реализация мирного выхода из конфликта, а подобные рассуждения могут привести только к новым серьезным жертвам, повторению «котлов» 2014 года, и новые «котлы» уже будут последними для Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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