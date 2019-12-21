«Пока я жив – буду душить и травить!» Донецкий живодер убивает собак и кошек

В Донецке, переживающем уже шестой год боев с ВСУ и нацбригадами, люди разделились на два лагеря – тех, кто полюбил животных, стал их подкармливать, и тех, кто проникся ненавистью. Но не только к ним, а и к людям.

Местная зоозащитница Алена уже рассказывала «КП», как много котов и кошек британской породы появилось на Привокзальном. В прифронтовом районе их выкинули хозяева, когда убегали в мирные города. И вот Алена поведала новый факт – в Куйбышевском районе орудует дедушка – живодер.

- У меня есть подозрения по поводу одного местного дедушки. Выходит по ночам и раскидывает кашу, заваренную на костном бульоне и приправленную крысиным ядом. Потом мы находим трупы животных.

- А почему подозрения именно об этом дедушке?

- Мне он не раз угрожал, что погубит всех моих питомцев. Так и кричал: « Пока я жив – буду душить и травить!». А однажды я его встретила на ж – д рынке, когда он покупал крысиный яд. Еще смеялся с продавщицей, что, мол, хочет избавить район от нечисти. А идти за защитой мне не к кому. У нас же нет закона о защите животных!

КОММЕНТАРИЙ:

«Отказался от помощи, и продолжает убивать животных»

Донецкий психолог, гештальт – терапевт, к.м.н. Виктор Смирненко:

- Мы уже говорили, что ярко проявленное жестокое отношение к животным свойственно подросткам. Они выкладывают это в Соцсети и гордятся перед сверстниками. Но есть еще одна категория людей, которая может вести себя со звериной жестокостью к братьям нашим меньшим. Это люди в возрасте, которые по разным причинам ненавидят четвероногую живность вокруг них. Впрочем, птиц тоже травят. Это может быть вызвано психологическими травмами, болевым синдромом, общим угнетенным состоянием организма пожилого человека.

Я не имею права говорить о своих пациентах, но мой знакомый «лечился» от депрессии, наблюдая агонию домашних животных. Настойчивые предложения обратиться к психиатру успеха не имели. Люди живодера боялись, заявлений никуда не писали, просто через других находили меня и требовали помочь. Но человек помощи не хотел категорически.

Его телефон вычеркнут из моего списка, но я сомневаюсь, что без квалифицированной помощи он остановится. И он такой не один. К сожалению, из – за имитации борьбы с наркоманией, у нас запрещены эффективные безрецептурные успокоительные лекарственные препараты. Получить рецепт – обратиться в психиатрическую лечебницу, на что готов не каждый. Доступные таблетки вполне могли стать решением для моего знакомого. Но их нет, и он продолжает убивать животных.

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