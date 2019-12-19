«Это агрессия России, а НАТО – наша защита»: Учителей Украины учат, что рассказывать школьникам о войне в Донбассе

Украинские власти продолжают оболванивать жителей, представляя войну в Донбассе, как агрессию России. А НАТО - как силу, которая защищает мирных граждан незалежной. Теперь вот и до школ добрались. В Министерстве образования и науки Украины презентовали новые учебные пособия. В них даны наставления учителям, как «правильно» рассказывать школьникам о Донбассе, НАТО и Крыме.

О направленности «научных рекомендаций» можно судить по их названиям. «История одного города. Как преподавать отдельные вопросы вооруженной агрессии РФ на востоке Украины» уже дает ответ, кто виноват в нынешних бедах незалежной. Авторами пособия являются эксперты Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ). Пользоваться сим трактатом надо на уроках истории Украины и внеурочных мероприятиях по национально-патриотическому воспитанию. Когда после окончания школы выпускники получат в армии оружие, они будут четко представлять против кого его использовать. И кто в будущей войне будет союзником Украины. Конечно же, НАТО. Для старшеклассников и студентов даже подготовлен спецкурс «НАТО – сила, защищающая мирных граждан».

- Украину, ее жителей последовательно готовят к будущей войне с Россией. Украинцев сызмальства приучают к мысли, что именно НАТО защитит их от «агрессивных» русских, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Уже через пять лет советское поколение, воспитанное в духе братства славянских народов, станет на Украине меньшинством. И не сможет влиять на политические процессы. Еще раньше Киев постарается окончательно решить донбасский вопрос. Но не путем последовательного выполнения Минских соглашений, а через ввод «миротворцев» из стран НАТО. Только в таком случае Североатлантический альянс сможет создать на Украине полноценный плацдарм для возможных боевых действий против России. «Ограниченная ядерная война», о которой так любят рассуждать на Западе, принесет разрушения именно на территорию Украину, а Европа мало пострадает. Такую вот судьбу готовят украинцам «друзья» из НАТО. Сейчас еще не поздно свернуть с этого губительного пути