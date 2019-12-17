Тайны закулисья «Донбасс Оперы»

«Донбасс Опера» проводит культурно-образовательную программу «День в театре». Победители и призеры конкурса «Есениснкие мотивы» Донецкого национального университета побывали на увлекательной экскурсии по закулисью Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко. Подробнее в репортаже студентов.

Победители и призеры конкурса «Есениснкие мотивы» Донецкого национального университета на увлекательной экскурсии в «Донбасс Опере». Фото: Юлия Денисова

Театр – одно из самых прекрасных и живописных мест, которое может посетить любой желающий. Наверное, многие из нас задумывались о том, как же рождается волшебство в стенах этого прекрасного заведения!? 28 ноября мы попали за кулисы «Донбасс Оперы» и узнали, как работают актёры, изготавливаются костюмы, делаются декорации, бутафория и многое другое!

Со сцены открывается обширный вид на театральный зал в 975 посадочных мест, а под сценой находится оркестровая яма на 70 мест для симфонического оркестра. Фото: Юлия Денисова

Экскурсию по театру проводит заместитель руководителя литературно-драматургической части Татьяна Мельникова. Она знакомит нас не только с историей театра, но и с его устройством, великими актёрами, которые в нём играли. Наш путь начинается со входа в обитель искусства, где в глаза бросаются роскошные красные ковровые дорожки, мраморные колонны, украшенные золотыми фресками, бюсты великих деятелей культуры, живописные картины и другие элементы декора.

Не смотря на то, что время работы театра уже закончилось, артисты активно репетируют будущее представление, оркестр играет музыку, а художники в различных театральных цехах продолжают усердно работать над декорациями и реквизитами.

В пошивочном цехе «отдают дань традициям» – вручную шьют костюмы, не используя компьютерное моделирование (в других оперных театрах России, Европы такой практики нет). Фото: Юлия Денисова

Первым, поистине завораживающим этапом экскурсии, становится выход на сцену театра, потолок над которой расположился на высоте крыши пятиэтажного дом. На нём прикреплены самые разные декорации, канаты свёрнутые полотна. Со сцены открывается обширный вид на театральный зал, в котором 975 посадочных мест, 600 в зрительном зале и 375 на бельэтаже, так же под сценой находится оркестровая яма, в которой расположено 70 мест для симфонического оркестра. В этот момент как раз проходит репетиция, и нам удается насладиться живой классической музыкой. В центре зала висит огромная хрустальная люстра (на этом месте она находиться с 1940 года), состоит она из 1200 кристаллов разной величины.

Студенты увидели декорации разработанные художником-сценаристом для премьерного спектакля. Фото: Юлия Денисова

Затем мы направляемся в цех реквизитов, где делают различную атрибутику для театральных постановок. Не маловажным фактом является то, что почти все делается вручную театральными художниками, работающими в бутафорном цехе по эскизам режиссёра-постановщика, так как для каждого отдельного спектакля нужны свои уникальные реквизиты. В основном их делают из папье-маше, пенопласта или простой бумаги, после чего предметы красят с баллончика аэрозольной краской или эмульсионной. Фантазия художников просто не имеет границ, в цехе есть почти всё, начиная от веера, сделанного из линейки и ткани, заканчивая алюминиевыми саблями, выкованными специально для постановки спектакля «Аладдин». За все работы отвечает главный художник Сергей Спевякин, в распоряжении которого находится целый декоративный цех.

После мы направляемся в один из пошивочных цехов, где вручную шьют костюмы (в других оперных театрах России, Европы такой практики нет), так как чаще всего используется компьютерное моделирование, но здесь предпочитают отдавать дань традициям.

Студентам предлагают примерить некоторые костюмы, лично мне достался костюм китайского принца (который пришелся очень кстати), девушкам дали примерить различные платья. Каждый из костюмов был уникален и выполнен в единственном экземпляре. Во всех четырёх пошивочных цехах в общей сумме хранятся тысячи различных костюмов, которые сшиты за всё время существования театра. Руководителем пошивочного цеха является Оксана Кубекина, которая координирует всю творческую и техническую работу.

Каждый костюм в театре уникален и выполнен в единственном экземпляре. Студентам предложили их примерить. Фото: Юлия Денисова

Рядом с пошивочным цехом находится гримёрный, в котором преображают артистов: надевают различные парики (а их более сотни и каждый из них по-своему уникален и неповторим), в гардеробе имеются как женские, так и мужские модели. Работа над каждым из них требует особых усилий – причёска оказывает немаловажное влияние на внешний вид и стиль героя. В гримёрном цехе есть абсолютно всё для смены внешности персонажа: бакенбарды, усы, бородки, бороды... Для изготовления париков необходимо обладать хорошей фантазией и желанием, поэтому такая работа подходит далеко не каждому человеку.

Одним из самых запоминающихся цехов для всех стал декоративный. Зайдя в помещение, нашему взору открылось огромное полотно размером 12Х10 квадратных метров. На полотне был изображён замок невероятных размеров. Это была декорация разработанная художником-сценаристом для премьерного спектакля. Полотно разбито на множество маленьких клеток, по которым сценограф наносит рисунок согласно заранее размеченному эскизу. На изготовление такого полотна может уйти от трёх недель до одного месяца!

Заключительной частью экскурсии стал рассказ Татьяны Мельниковой об истории Донецкого театра оперы и балета, о том, что же такое театр? «В нашем театре работает более 500 человек. Театр – это не просто культурное заведение, а целое государство!», - говорит Татьяна Ивановна.

Театр – это зрелище! Зрелище, которое должно поднять человека на высокий духовный уровень, так как каждый оперный и балетный спектакль имеет литературно-драматургическую основу. Все великие композиторы, когда пишут музыку для театра, всегда ищут суть, сюжет, чтобы вызвать у зрителя переживания. Задача же театра – вызвать у зрителя переживания, которые испытывают герои произведения.