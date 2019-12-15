«У вашего сына рак, почку придётся удалять!» 7-летний Андрей Мамедов борется со смертельной болезнью

Добровольцы организации «Время добрых» продолжают помогать онкобольным деткам в Республике. В своих группах в социальных сетях волонтеры рассказывают истории деток, которые нуждаются в помощи и открывают сбор средств на лечение. Об этом их напрямую просят родители больных.

Только недавно был закрыт сбор денег Ане Порохне – девочке собрали на лечение 180 тысяч рублей. И вот очередная беда. Открыт сбор средств на лечение 7-летнего Андрея Мамедова.

- Шок - это единственное, что помнит мама Андрея. Жутко и немыслимо услышать, что твой единственный ребёнок смертельно болен. 1 сентября Андрей не пошёл в первый класс. Вместо первого звонка и знакомства со школой - операционная и реанимация. «У вашего сына рак, почку придётся удалять» - вот что услышала его мама. Андрею провели удаление поражённой почки, чтобы опухоль не распространилась на другие органы, - рассказывают волонтеры «Времени добрых».

Сейчас мальчик уже прошёл первый блок комбинированной высокодозной химио и лучевой терапии. Необходимо ещё пять.

У Андрея – нефробластома (опухоль Вильмса). Это высокозлокачественная эмбриональная опухоль, происходящая из развивающихся тканей почек. В восьмидесяти процентах случаев опухоль Вильмса можно излечить при условии вовремя начатой и эффективно подобранной терапии.

- Для Андрюши протокол подобран, лечение начато и прерывать его ни в коем случае нельзя. Пять блоков общей стоимостью 200 тысяч рублей. Огромная сумма, которой у родителей просто нет, - говорят волонтеры благотворительной организации. - До болезни Андрей серьезно увлекался единоборствами - у маленького чемпиона множество медалей и наград. С таким же упорством семилетний ребёнок и сейчас сражается за свою главную награду - жизнь. И мы просто не можем его не поддержать в этом жестоком и несправедливом бою.

Реквизиты для оказания помощи:

Центральный Республиканский Банк – 1100 2740 6832 0082

Срок действия 01.20 (Olga Sorokina)

Сбербанк – 4276 5209 9910 7499 Сорокина О. М.

Приват Банк – 5168 7422 0875 0004 Сорокина О. М.

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