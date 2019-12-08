2019-12-08T23:11:28+03:00
Спорт

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега Мамиева

Командир «Пятнашки» был не только смелым воином, но преданным поклонником каратэ
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега МамиеваВ Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега МамиеваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В воскресенье, 8 декабря, в Донецке на сцене Дворца детского и юношеского творчества состоялся финал открытого Кубка ДНР по косики каратэ, посвященный памяти Героя Республики Олега Мамиева. На татами сошлись больше сотни спортсменов. Самому младшему участнику - всего 6 лет.

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега Мамиева Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега МамиеваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега Мамиева Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега МамиеваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

19-летний Артем Шевцов победил с отрывом в один балл. Для него это не первая золотая медаль. Он стал чемпионом мира среди юниоров по косики каратэ в Москве в ноябре 2017 года.

Артем занимается восточными единоборствами с 7 лет. На каратэ его привел отец. До этого чемпион ходил на спортивную акробатику и был поклонником Джеки Чана.

- Сейчас у меня первый дан каратэ – их всего девять – есть к чему стремиться. Если завоюю первое место на чемпионате мира в Японии в следующем году, то получу мастера спорта международного класса, - говорит обладатель черного пояса Шевцов.

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега Мамиева Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега МамиеваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега Мамиева Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега МамиеваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Первое место заняла и 9-летняя Дана Шепель. Это ее десятая золотая медаль. Днем ранее она завоевала «золото» в дисциплине ката (бое с невидимым противником), а в финале - стала первой в поединке, выиграв у соперницы ударом руки в голову.

- После тренировок дома оттачивала удары, - рассказала Дана. - Мечтаю всегда побеждать и стать сэнсэем.

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега Мамиева Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега МамиеваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Первое место и у 9-летнего Никиты Дымченко, который занимается боевым искусством всего два года.

- Меня обижали сверстники, поэтому папа и записал на каратэ, - поделился юный чемпион.

У Никиты желтый пояс и уже два Кубка. Оба - завоевал в Ногинске Московской области в этом году.

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега Мамиева Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега МамиеваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Турнир памяти Героя ДНР Олега Мамиева проходит в канун его дня рождения. Олег Анатольевич приехал в Донбасс из Северной Осетии вскоре после госпереворота в Киеве. Он воевал в подразделении «Восток», участвовал во многих боевых операциях.

Перейдя в интербригаду «Пятнашка», Мамиев вскоре стал ее командиром. Это подразделение несло службу на одном из самых опасных направлений под Донецком.

Олег Мамиев был не только смелым командиром, но преданным поклонником каратэ. Он погиб на боевом посту в Авдеевской промзоне. Похоронен на родине - в Осетии.

Президент федерации косики каратэ ДНР Евгений Миронов рассказал «КП», что 29 февраля - 1 марта в Донецке в честь безвременно ушедшего основоположника косики каратэ в Донбассе Леонида Тимохина пройдет Кубок Дружбы, куда уже приглашены сборные из Японии, Туниса, Германии, Швейцарии, Италии, России, Белоруссии и Абхазии.

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега Мамиева Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке прошел кубок по каратэ памяти Героя ДНР Олега МамиеваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В следующем году сборная ДНР по косике каратэ выступит на чемпионате мира в Японии. Евгений Миронов лично тренирует 25 бойцов.

Напомним, что наши каратисты уже выступали в Токио под флагом Донецкой Народной Республики в 2016 году. И с родины каратэ привозили медали.

СПРАВКА «КП»

Косики каратэ – это традиционное восточное единоборство. Поединки проводятся с жестким контактом и использованием всего арсенала боевой техники: броски, удары, подсечки, подбивы и захваты, но благодаря уникальной защитной экипировке травматизм в этом спорте снижен к минимуму. Косики каратэ – это супердемократическое направление в мире боевых искусств, поскольку в соревнованиях могут участвовать практически любые направления, стили, школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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