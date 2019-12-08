2019-12-08T09:38:26+03:00
Политика

«Глаза, молекулы, сказочный лес» - соцсети обсуждают необычные узоры на льду городского ставка

Тот небольшой мороз, который бывает ночью, успел «нарисовать» необыкновенные картины на льду [фото]
Ольга ГОРДО
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Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр КоваленкоЛедяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко
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Все-таки лучший творец – это природа. Насколько талантлив бы не был художник, а природа все равно круче. Тут тебе и облаками - по небосводу, и сочетание красок по осени, и миллионы видов цветов по весне. И даже зимой, несмотря на кажущийся проигрыш перед остальными временами года (снег да слякоть), есть где разгуляться. Одни снежинки, которые все шестиконечные, но при этом нет двух одинаковых. А морозные узоры узоры на окнах? Правда, с приходом пластиковых окон – мы лишены этого удовольствия – любоваться сказочными морозными росписями на окне, но природа не отчаивается и находит как приобщить нас к прекрасному, главное уметь это замечать.

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Вот, дончанин Александр Коваленко пробегая мимо городских прудов в парке Щербакова увидел, что вода покрыта не просто льдом, а прямо-таки льдом с сюрреалистичной живописью. И любоваться бы Александру самому этими красотами, но, слава богу, у Алесандра был фотоаппарат, а у нас есть интернет. Теперь и мы можем насладиться творчеством создателя.

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Дончане считают, что узоры на льду из разряда мистики.

Виктрия Л.: Это же просто волшебно!

Светлана Топалова: Все живое...и в тоже время какое то мистическое

Елена М.:Фото действительно каике-то неземные. Очень здорово. Сохраню себе

Алексей Т.: Инопланетно вообще! Спасибо!

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

Ледяной праздник от первого городского пруда. Фото: Александр Коваленко

ИСТОЧНИК KP.RU

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