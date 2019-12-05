2019-12-05T15:43:13+03:00
Общество

Жители Донецка: «Комсомолка» нам нравится за интересную подачу важных событий

В столице любимая газета дончан поучаствовала в дне подписчика
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Дончане с удовольствием брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателямиДончане с удовольствием брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателямиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

5 декабря на донецком главпочтамте прошел день подписчика. Дончане с удовольствием подходили к столику с «Комсомольской правдой». Кто-то интересовался нашим изданием, которое до этого не читал. Но большинству посетителей «Комсомолка» была хорошо знакома.

- «Комсомольскую правду» обожаю со времен комсомольской юности, - рассказывает дончанка Наталья Осипова. – Корреспондентам удается понять, что именно волнует жителей и интересно об этом написать.

Дончанину Сергею Кузнецову в «Комсомолке» нравятся житейские истории и обилие полезной информации.

- Раньше мы постоянно выписывали газету и читали ее всей семьей. И вот теперь решили снова побаловать себя качественной периодикой, - рассказал он.

ФИРМЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - В ПОДАРОК

Дончане с удовольствием брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателями Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане с удовольствием брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателямиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане с удовольствием брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателями Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане с удовольствием брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателямиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Редакция «Комсомолки» проводит для читателей, подписавшихся на газету, новогоднюю акцию. Кто оформит на почте подписку на полный комплект ежедневной «Комсомолки» (4 номера в неделю – индекс 28050) на 3, 6 месяцев или на весь 2020 год, тот гарантированно получит в подарок фирменный календарь любимой газеты. Для этого необходимо до 15 декабря 2019 года сообщить данные о подписке письмом на электронную почту: shabada@nw.dn.ua или отправив SMS на номер оператора «Феникс» (071) 331-03-55 с текстом: дата подписки, адрес, фамилия И.О.

Календарь будет выслан почтой на указанный адрес подписки.

Дончане с удовольствием брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателями Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане с удовольствием брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателямиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как читателям «Комсомолки» сэкономить на покупке любимой газеты

Достаточно оформить подписку в почтовом отделении (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве прошла 13-я церемония вручения национальных стипендий «Для женщин в науке»
Десяти молодым российским женщинам-учёным были вручены стипендии, призванные помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать научную карьеру в России
Приемные родители и опекуны ребенка - кому полагаются пособия по материнству?
Подскажите: кто имеет право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет и других пособий по материнству? В частности, кроме родных родителей, интересуют приемные отец и мать, а также опекуны ребенка. Елена, Пермь.
Вероника Скворцова: За последние 5 лет волонтеры-медики проработали в российских больницах более 2,7 миллионов часов
В эти дни в Сочи проходит Международный форум добровольцев. Министр здравоохранения, участвующая в нем, ответила на вопросы «Комсомольской правды»
Окна аварийности — от чего устают россияне на работе
Сейчас много говорят о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. Но не пора ли пересмотреть и режим работы в некоторых профессиях — например, дать больше времени на восстановление сил в течение рабочего дня?
«Она для них чужая тетя!»: бывшая наркоманка хочет забрать дочек-двойняшек из приемной семьи
Приемная мама Ольга Куприянова не хочет отдавать шестилетних девочек в руки незнакомой женщине. Родная мать говорит, что в ней проснулись материнские чувства. Кому верите в этой истории вы?
Новости 24
Сегодня КПВВ Гнутово работать не будет
Новогодний корпоратив без шампанского обойдется луганчанам в 1500 рублей с человека
Школьники Республики могут получить паспорта ДНР сразу всем классом
В Донецк и Луганск прибыл 94-й гуманитарный конвой из России
Погода на день в Луганске: 5 декабря пасмурно, местами мокрый снег
Погода в Донецке на день: 5 декабря ожидается пасмурный день с прояснениями, без осадков
«Донбасский синдром»: добробатовец выстрелил из снайперской винтовки в голову трехлетнему ребенку бывшего заммэра Донецка Соболева
Гибель двух снайперов-подполковников: Зеленский мог и не знать о большой провокации, затеянной СБУ в Донбассе
Это же целая бригада: две с половиной тысячи алкоголиков и наркоманов «воюют» на севере Донбасса
Украина решила, сколько будет платить детям и пенсионерам из республик Донбасса
Мария Цемах: «Пока не найдут виновных в крушении «Боинга», в покое нашу семью не оставят»
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
Украина не будет принимать новый закон об особом статусе Донбасса
За один день в ДНР четыре пешехода получили травмы
Украина должна 86 миллиардов пенсионерам из республик Донбасса
5 декабря Украина закроет пункт пропуска «Гнутово» на юге Донбасса
По Безыменному на юге ДНР украинские военные нанесли артудар из тяжелых минометов
Украина не предупредила жителей Донбасса о новых правилах пересечения детьми пунктов пропуска
«Мира за окном так и не дождалась»: пожарных не пропустили к дому возле Донецкого аэропорта, где заживо сгорела 80-летняя баба Маша
До СБУ наконец-то дошло: Цемах пропал
Первый снег застал врасплох водителей автомобилей
Погода на день в Луганске: 4 декабря до 6 градусов мороза, без осадков, на дорогах гололедица
Погода на день в Донецке: 4 декабря проглянет солнышко, будет 2 градуса мороза
Украинские спецслужбы усилили прослушку жителей Авдеевки, Дзержинска и Красногоровки
В Луганске у памятника «Журавли» почтили память неизвестного солдата
Аферисты предлагают дончанам выкладывать скрины полученных российских паспортов
Команда рукопашников завоевала золото на соревнованиях в Санкт-Петербурге