Жители Донецка: «Комсомолка» нам нравится за интересную подачу важных событий

5 декабря на донецком главпочтамте прошел день подписчика. Дончане с удовольствием подходили к столику с «Комсомольской правдой». Кто-то интересовался нашим изданием, которое до этого не читал. Но большинству посетителей «Комсомолка» была хорошо знакома.

- «Комсомольскую правду» обожаю со времен комсомольской юности, - рассказывает дончанка Наталья Осипова. – Корреспондентам удается понять, что именно волнует жителей и интересно об этом написать.

Дончанину Сергею Кузнецову в «Комсомолке» нравятся житейские истории и обилие полезной информации.

- Раньше мы постоянно выписывали газету и читали ее всей семьей. И вот теперь решили снова побаловать себя качественной периодикой, - рассказал он.

ФИРМЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ - В ПОДАРОК

Дончане с удовольствием брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателямиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дончане с удовольствием брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателямиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Редакция «Комсомолки» проводит для читателей, подписавшихся на газету, новогоднюю акцию. Кто оформит на почте подписку на полный комплект ежедневной «Комсомолки» (4 номера в неделю – индекс 28050) на 3, 6 месяцев или на весь 2020 год, тот гарантированно получит в подарок фирменный календарь любимой газеты. Для этого необходимо до 15 декабря 2019 года сообщить данные о подписке письмом на электронную почту: shabada@nw.dn.ua или отправив SMS на номер оператора «Феникс» (071) 331-03-55 с текстом: дата подписки, адрес, фамилия И.О.

Календарь будет выслан почтой на указанный адрес подписки.

Дончане с удовольствием брали с собою «Комсомольскую правду» - некоторые из них станут постоянными читателямиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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