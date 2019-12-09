В Авдеевке власти покрывают украинских военных, которые только в одном доме ограбили жильцов 30 квартир

Сотрудники Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине выезжали в многострадальную Авдеевку, которая волею судьбы оказалась на линии фронта. Там представители международной организации общались с десятками жителей квартир дома №15 на улице Воробьева.

- Мы ждали эту квартиру 35 лет, прожили там три месяца и теперь мы бездомные, – говорит пенсионерка Людмила, которая всю жизнь проработала на Авдеевском коксохимическом заводе.

Женщина стоит в сырой пустой квартире дома № 15. Ее соседка Татьяна 30 лет проработала учительницей в авдеевской школе. Получила квартиру в этом доме от городской администрации. Многоэтажку построили в 2013 году, чтобы обеспечить жильем малообеспеченные семьи и тех, кто работал на государство: учителей, врачей, рабочих предприятий, одиноких многодетных матерей, ветеранов-афганцев и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

- Люди, с которыми мы говорили, рассказали, что военные ограбили их или повредили мебель, электроприборы, личные вещи. 30 владельцев квартир написали жалобы в местную полицию об ограблении или умышленном уничтожение имущества. Годами уголовные дела курсировали между полицией и военной прокуратурой, – поведали сотрудники ООН о повальном мародерстве и безнаказанности украинских вояк.

Украинские военные и полицейские заняли квартиры в доме № 15 еще в 2014 году. Некоторые из квартир были пустыми, потому что их владельцы бежали от боевых действий.

- Мы вынуждены были уехать из-за боевых действий. Когда вернулись, то увидели, что квартиры были пустыми или разрушенными, – сказал один из владельцев.

После пребывания «освободителей» в квартирах авдеевцев там царит погром и запустение. Фото: Миссия ООН в Украине

Пример с домом в Авдеевке, где были представители международной организации еще летом, не единственный. Миссия ООН задокументировала многочисленные факты, когда вблизи линии соприкосновения жители теряли доступ к своим домам и собственности. Во многих случаях, даже когда военные освобождали здания, имущество владельцев было разграблено. А жителей еще ждали и неоплаченные счета за коммунальные услуги.

Собранная информация о повальном мародерстве побудила миссию ООН 4 декабря обратиться к украинским властям и правоохранительным органам.

- В случае военной необходимости, международное право позволяет военным использовать гражданские здания. В то же время международное право четко обязывает государство обеспечить людей альтернативным жильем или возместить потери, – подчеркнула глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Миссия ООН призвала Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, военную прокуратуру и МВД расследовать все заявления жителей о незаконном использовании жилья в военных целях, а также о случаях ограбления и краж, совершенных военными и полицейскими в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба представительства ООН в Украине.

Надежды совсем мало, что украинские власти должным образом отреагируют на обращение авторитетной международной организации. Вряд ли будут наказаны виновные в разграблении жилья в Авдеевке. Да и установить таковых спустя пять лет очень сложно.

У администрации Авдеевки нет возможности компенсировать жителям разрушенное жилье, а финансирование из государственного бюджета социальных нужд – мизерное. Более того, «слуги народа» из Кабинета министров намерены в 2020 году значительно уменьшить субвенции городам. Урежут помощь и многим населенным пунктам в Донбассе. В том числе и пострадавшим от войны.