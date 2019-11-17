2019-11-17T13:29:17+03:00
Политика

Зеленский продолжил игры в децентрализацию Донбасса, которые начал еще Порошенко

«Комсомолка» разбиралась, для чего Киев хочет разделить территорию ДНР на три района, и возможно ли это
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Авдеевке Владимир Зеленкий внимательно разглядывал карту Донбасса – видимо, думал президент, что он будет делать с этой территорией после «освобождения». Фото: ОПУВ Авдеевке Владимир Зеленкий внимательно разглядывал карту Донбасса – видимо, думал президент, что он будет делать с этой территорией после «освобождения». Фото: ОПУ
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Процесс децентрализации на Украине, начатый при Петре Порошенко, докатился до передела территорий районов. В частности, в Донецкой области собираются создать Мариупольский и Краматорский районы. Есть предложение, чтобы присоединить Константиновку и Торецк (до переименования Дзержинск) к Бахмутскому району (до переименования Артемовский район). Строят планы и в отношении территории ДНР.

Эксперты считают, что там, где полностью сформированы объединенные территориальные громады (ОТГ), надо существенно сократить количество чиновников.

- К примеру, в ОТГ созданы отделы образования, и они же существуют в районных госадминистрациях. Но они уже ничего не выполняют. То есть из бюджета идут средства на то, чтобы просто удерживать людей, которые, возможно, качественные отчеты пишут, – считает советник по вопросам децентрализации Донецкого центра развития местного самоуправления Максим Ткач.

При этом районные советы просто ликвидируют. Вместо них появятся оптимизированные райадминистрации или префектуры.

Максим Ткач является активным участником процесса передела Донецкой области. Фото: donbasstv

Максим Ткач является активным участником процесса передела Донецкой области. Фото: donbasstv

Сейчас эксперты рассматривают четыре варианта административного разделения области. Выделяют Донецкий, Мариупольский, Покровский (бывший Красноармейский) и Краматорский районы. Относительно других есть разногласия.

На неподконтрольной Киеву территории ДНР также планируют новое устройство. Там могут образовать Донецкий, Горловский, Шахтерский или Кальмиусский районы. Их административные границы будут проходить по линии разграничения.

- Это связано с необходимостью того, что должны быть в следующем году проведены выборы. И вот для того, чтобы уже выборы прошли на новой территориальной основе, а мы не можем с вами сказать, когда закончится военный конфликт, и чтобы это совсем не разбалансировало, сделаны предложения именно с учетом такого, – объяснила региональная координатор общественных обсуждений нового территориального устройства областей Украины Татьяна Барановская.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что власти незалежной с разделом ДНР явно поспешили. Более того - прицепили телегу впереди лошади.

- Все вопросы, связанные с особым статусом Донбасса, должны быть согласованы с руководством Республики. Это записано в Минских соглашениях. Еще неизвестно, согласятся ли в ДНР с навязанным Киевом территориальным устройством, - говорит политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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