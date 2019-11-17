«Обыски до трусов!» От Зеленского требуют перенести блокпосты из Донбасса на Западную Украину

Жители Мариуполя требуют от президента Украины Владимира Зеленского убрать все блокпосты на въезде в город и перенести их на Западную Украину. Мариупольчане даже электронную петицию создали на сайте президента незалежной.

Главная причина обращения, по словам жителей города у моря – это постоянные пробки и обыски личных вещей, при которых украинские солдаты позволяют себе больше, чем допустимо. По заявлениям местных, они чуть ли не лезут в нижнее бельё, чем унижают человеческое достоинство.

- Убрать блокпосты при выезде с Мариуполя в направлении Мангуша, Никольского, Мелекино, так как они себя дискредитировали, а люди устали от постоянных проверок, искусственно созданных пробок. И перенести их на Западную Украину для выявления и изъятия из незаконного оборота оружия и угнанных и похищенных транспортных средств в Донбассе, - говорится в тексте петиции.

Уже сейчас ее подписали 532 человека. Сбор подписей продлится еще 88 дней. В социальных сетях активно обсуждают обращение к Зеленскому. Комментариев в поддержку петиции в сотни раз больше, чем подписей. Такой народ – словами поддержать может, а подпись поставить – руки не доходят.

- Да что там на выезде с Мариуполя. Везде их убрать надо. И перенести хоть на Западную Украину, хоть в центр Киева! Нам здесь беспредел не нужен, - пишет жительница Дружковки Елена.

Дончанам, которые ездят в Украину, особенно пенсионерам, рассказывать о поборах на украинских блокпостах не стоит. Благо, что их это касается крайне редко, в основном отдуваются перевозчики, которые берут немалые деньги за свои услуги. Но порой и старикам пострадать приходится.

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