2019-11-16T13:49:00+03:00
Политика

Киев планирует отрезать Донбасс от России

Глава МИД Украины заявил о намерении перекрыть границу между республиками Донбасса и РФ при помощи ОБСЕ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Взять контроль над границей Донбасса с Россией Киев планирует при помощи ОБСЕВзять контроль над границей Донбасса с Россией Киев планирует при помощи ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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- Это не то, чего хочет Украина, но это первый шаг к тому, чтобы граница контролировалась «кем-то, кроме россиян», - так прокомментировал намерения Киева отрезать республики Донбасса от Российской Федерации министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам чиновника, перекрытие границы Донбасса с Россией при помощи наблюдательной миссии ОБСЕ может продержаться до проведения украинских выборов на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Причиной этому стало заявление президента незалежной Владимира Зеленского, в котором говорится, что проводить выборы на территориях республик Донбасса без контроля на границе – неприемлемо.

- Вы же знаете, что на территории Украины есть две миссии — одна СММ ОБСЕ, а еще есть наблюдательная миссия, которая находится в двух пунктах пропуска между Украиной и Россией на границе. Вот одна из идей была, чтобы расширить эту миссию на все 400 километров границы за счет технических средств, дронов, камер, - сказал Вадим Пристайко.

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов считает, что проведение выборов с украинскими представителями в республиках Донбасса недопустимо.

- Зеленский заявлял, что проведение выборов в ДНР и ЛНР возможно только после обмена удерживаемыми лицами и разведения сил и средств. Однако, что обмен, что разведение не состоялось в полной мере. О каких масштабах говорит Владимир Александрович пока что не ясно. В украинских тюрьмах на сегодняшний день содержатся больше сотни сторонников республик Донбасса, а разведение прошло только на трех участках. Кроме этого, Зеленский сказал, что при выполнении этих пунктов, выборы пройдут по украинскому законодательству – это уже никак не вяжется к Донбассу, - рассказал политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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