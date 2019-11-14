Пассажир перевернувшегося в Донецке автобуса Татьяна Попова: Водитель в тумане не вписался в поворот, и мы налетели на насыпь

Страшная авария произошла в прифронтовом Петровском районе рано утром 12 ноября. Не доезжая контрольно-пропускного пункта «Александровка» автобус «Mercedes-Benz», не вписавшись в поворот, вылетел с дороги.

СИДЕВШИЕ ЧЕРЕЗ ПРОХОД ЖЕНЩИНЫ ПОГИБЛИ

- Водитель ни с того ни с сего резко затормозил и мы, как в страшном кино, стали заваливаться на бок, - вспоминает в палате Республиканского травматологического центра один из пострадавших пассажиров Татьяна Попова. – Автобус перевернулся не раз: одних пассажиров зажало, другие - летали по салону кувырком.

Татьяну Петровну проведывает дочь - Екатерина МедведеваФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Татьяна Петровна почувствовала сильную боль в правой ноге. Среди битого стекла она заметила тела двух мертвых женщин. Они сидели через проход от нее. Автобус завалился на их сторону.

- В той или иной мере пострадали все двадцать пассажиров, - продолжает Татьяна Попова. – Люди кричали, стонали от боли.

Женщина ехала в Днепропетровскую область к супругу, который там присматривал за своим престарелым отцом.

- За 90-летним Яковом Павловичем ухаживаем по очереди с семьей брата моего мужа, - рассказывает Татьяна Петровна.

ИЗВЕСТНЫЙ ВРАЧ ВПРАВИЛ СЛОМАННЫЕ КОСТИ

Вадим Оноприенко сообщил, что пострадавшую в аварии поставит на ногиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В густом тумане водитель автобуса не рассмотрел дорожный знак «Возьми левее» и налетел на земляную насыпь. На место дорожно-транспортного происшествия выезжали спасатели МЧС. Они демонтировали покореженные сидения и освобождали застрявших пассажиров. Пострадавших - одиннадцать пассажиров и водителя – в больницы доставили несколькими скорыми.

В Республиканский травматологический центр поступили трое пострадавших. Дежуривший в то утро заместитель директора Республиканского травматологического центра по хирургической работе Вадим Оноприенко осматривал Татьяну Попову. У нее была сломана голень правой ноги со смещением и повреждены соответствующие связки. Он вправил кости и наложил гипс.

Через десять дней Татьяне Петровне сделают контрольный снимок, и Вадим Игоревич решит, нужна ли операция. Сломаны две кости у самой стопы и, возможно, потребуется зафиксировать их металлическими скобами. Сейчас пострадавшая получает всю необходимую медпомощь в полном объеме.

В травматологию поступили еще два пассажира – мать с сыном.

- У мужчины ушиб плеча, а у женщины – позвоночника и сотрясение головного мозга, - рассказывает Вадим Оноприенко. – Врачи оказали им необходимую помощь и отправили для дальнейшего лечения в поликлинику по месту жительства.

Остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести доставлены в горбольницы №№14 и 24. Постепенно они идут на поправку.

Знак «Возьми левее» в густом тумане был едва заметен. 44-летний водитель поздно заметил его. Фото: УГАИ МВД ДНР

ВОДИТЕЛЬ ПРЕВЫСИЛ СКОРОСТЬ

В Управлении ГАИ МВД ДНР «КП» сообщили, что 44-летний водитель маршрутного такси «Mercedes-Benz» (пассажиров он забирал от их домов) совершил ДТП из-за того, что не выбрал безопасную скорость движения и в условиях плохой видимости из-за тумана проскочил поворот.

Это уже далеко не первая авария на опасном участке дороги. Инспекторы ГАИ призывают водителей не забывать учитывать дорожную обстановку и погодные условия, строго следовать требованиям Правил дорожного движения.

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