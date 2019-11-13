«Лук и чеснок без правильного питания не спасут»: Что нужно есть, чтобы не заболеть гриппом

Уж и баловала нас в этом году осень теплом и солнцем, но не за горами сырость и всевозможное вирусное разнообразие, которое только и ждет, как бы оккупировать наши нос и горло. Как не пасть жертвой вирусов и при этом остаться красивыми? Секретом поделилась добрый друг «Комсомолки» - донецкий диетолог Людмила Денисенко.

Диетолог Людмила Денисенко плохого не посоветует. Фото: архив героя публикации

Не дай себе засохнуть

- Не забываем, что сейчас в сезон отопления наши слизистые и кожа пересыхают. В слизистых содержится лизоцим – вещество с бактерицидными свойствами, как только мы «пересыхаем», его количество уменьшается, и мы становимся открыты инфекции. Поэтому наше спасение в воде. Не устаю повторять, это самое дешевое и эффективное бактерицидное средство. Минимум 30 мл воды на 1 кг веса должно быть в нашем рационе ежедневно. Причем, настаиваю – именно воды! Все остальное – молоко, чай, компоты – это жидкое питание.

Уповать на лук, если вы курите, пьете, неправильно питаетесь, не стоит.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Внимание на кишечную микрофлору – она отвечает на 80% за наш иммунитет. Вы в курсе, что кишечник называют нашим вторым мозгом? А количество микроорганизмов, его населяющих, превышает количество клеток всего нашего организма? Они настолько индивидуальны у каждого, что неповторимы, как и отпечатки пальцев. Стареем мы, в том числе, и потому, что наша флора меняется не в лучшую сторону. Именно она способна нас спасти от инфекции, если правильно ее питать. Как? Употреблять кисломолочные продукты! Не импортные йогурты с длительным сроком хранения, а наши простокваши, кефиры, ацидофилины.

Творог сейчас относят к белковым продуктам. И он совершенно необходим нам, наравне с красным мясом, курятиной, рыбой для поддержания иммунитета. Почему красное мясо? Да потому, что в нем находится легко усваиваемое железо. Также это кладезь аминокислот, в том числе незаменимых, которых нет в растительном белке. Вегетарианцу, чтобы получить весь этот комплекс, нужно весь день жевать!

Красное мясо полезно особенно.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Компотик и варенье отдадим врагу

Безусловно, солнечные лучи обладают бактерицидными свойствами, и это нам на руку. Но не стоит забывать, что угол лучей уже не тот, его недостаточно для синтеза витамина Д, а потому без приема этого витамина нам не обойтись. Он защищает от большинства инфекций. Те дозировки витамина Д, которые приняты были ранее, спасают нас от рахита, не более, а вот чтобы этот витамин проявил все свои лечебные свойства, потребуются дополнительные его дозировки, желательно после консультации со знающим врачом. Для профилактики можно безболезненно принимать 2-5 тыс. МЕ витамина Д.

Фастфуд - современное зло.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кроме того, необходим витамин С, который мы еще можем получить пока из фруктов и овощей, но чем дальше, тем скуднее будет там его содержание. А теперь имейте ввиду – разрезали яблоко, и оно полежало – 50% витаминов потеряли, потерли яблоко на терке или сварили компотик – можете забыть об этом витамине вообще. Я не понимаю, когда хозяйки хвастаются друг перед другом компотами и вареньями, там нет ничего, кроме огромного количества сахара. Уж лучше предпочесть быструю заморозку или сушку фруктов без доступа солнечных лучей, там витамин С сохраняется в разы лучше.

Конечно, помним про витамин А, он содержится в продуктах животного происхождения, а провитамин А – бэта-каротин в растительных, преимущественно оранжевого и красного цвета. Так вот, витамин А, как и витамин Д, жирорастворимый, а потому, пьем морковный сок – добавляем сливки, едим морковь – добавляем ломтик сыра. Именно поэтому я против обезжиренных продуктов.

Многие витамины жирорастворимые, не забываем об этом.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Крайне необходима Омега-3 – она есть в жирной мелкой рыбе северных морей – это селедка, скумбрия, а вот в семге, которая продается у нас, Омегу-3 можете не искать. Эта рыба выращена искусственно, кормлена искусственными кормами и по своим свойствам ближе к свинине, нежели к рыбе.

Вместо конфеты - яблоко

И как можно меньше сахара, его сейчас обвиняют во всех возможных воспалениях – от ожирения до атеросклероза. Да-да! Не удивляйтесь, ожирение — это опухоль жировой ткани. В питании, особенно детей, нужно ограничить эти пустые калории, отказаться от рафинированных сахаров и изделий из белой муки. Чем меньше выпечки, сладких напитков, конфет, тем здоровее будет ребенок! Хотите ребенка поощрить? Предложите ему вместо шоколадки свежие фрукты!

Ах, как соблазнительно! Но берем волю в кулак и проходим мимо!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ни в коем случае не игнорируем жиры. Альвеолы наших легких покрыты сурфактантом, это вещество, которое участвует в газообмене. Так вот, преимущественно оно состоит из жиров. Бактерии очень любят этот жировой слой, и потому размножаются, поедая его, и нам нужно его восполнять.Наши предки всего этого, разумеется, не знали. Но при легочных заболеваниях, включая пневмонию и туберкулез, давали больному побольше жирного молока, топленого сливочного масла и замечали улучшение состояния. Кроме того, нам крайне необходим холестерин, без которого не синтезируются гормоны, в первую очередь половые. Организм рассуждает так – раз настали тяжелые времена, нужно отключить лишние функции, и в первую очередь отключается функция размножения. Какое потомство, когда голодно? А половые гормоны защищают нас от кучи заболеваний, включая инсульт, инфаркт, онкологию. Рак поэтому чаще всего у деток и стариков. У одних – этих гормонов еще нет, у других – уже нет.

Тот случай, когда цветущий вид диетолога - лучшая реклама ее рекомендаций. Фото: архив героя публикации

Настрой важнее лука и чеснока

Видите, как много всего необходимо? Проще сказать, что нам не нужно. Мы можем совершенно спокойно обойтись без сладостей, без промышленно-обработанных продуктов: колбасы, консервов, каш быстрого приготовления. Всего этого полно на полках наших магазинов и люди это покупают тоннами, потом удивляясь валикам жира на талии и попе.

Сладкое? Ну разве что в качестве мебели!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

А как у нас зачастую? Сезон похудения к лету закрыт, открываем сезон похудения к новому году. И начинают умирать на тренажерах или морить себя диетами, часто добиваясь обратного результата. Осенью к тому же не самое лучшее время худеть, организм готовится к зиме. Любые жесткие диеты приведут к нарушению микрофлоры и вы, наоборот, будете открыты любой инфекции. А вот сократить количество приемов пищи вполне разумно, это так называемое интервальное голодание. За восемь часов – два-три приема пищи и 16 часов – отдых.

Я противник подстегивания иммунитета иммуностимуляторами. Помните из фильма – загнанных лошадей пристреливают? Вот и тут то же. Иммунитет нужно не стегать эхинацеей и прочим, а закалять. Много двигаться, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и высыпаться. А если и использовать адаптогены, то наши, родные: шиповник, боярышник, облепиху, липу, чабрец. Если вы курите, пьете, питаетесь чем попало, ни лук, ни чеснок вас не спасут. Так же скептически отношусь к прививкам от гриппа. Штаммов вируса гриппа более 2000, и они к тому же мутируют постоянно. Вакцину ежегодно предлагают по «прогнозируемому» штамму, и не факт, что будет именно этот грипп. А от 2000 штаммов не привьёшься… Если вы в группе риска (медики, педагоги, контактирующие с большим количеством людей и пр.), может, и стоит прививаться. Но подходить к этому вопросу стоит вдумчиво.

А еще важен настрой – позитивные люди гриппом не болеют!