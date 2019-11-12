2019-11-12T14:22:52+03:00
Происшествия

Страшная авария в Донецке: в Петровском районе с дороги вылетел автобус и опрокинулся

Два человека погибли, еще двенадцать - травмированы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В ДТП на Петровке два человека погибли, еще двенадцать – травмированы. Фото: УГАИ МВД ДНРВ ДТП на Петровке два человека погибли, еще двенадцать – травмированы. Фото: УГАИ МВД ДНР
Изменить размер текста:

Два человека погибли и двенадцать травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Донецке сегодня, 12 ноября. Оно произошлов 6:45 в Петровском районе.

В ДТП на Петровке два человека погибли, еще двенадцать – травмированы. Фото: УГАИ МВД ДНР

В ДТП на Петровке два человека погибли, еще двенадцать – травмированы. Фото: УГАИ МВД ДНР

В ДТП на Петровке два человека погибли, еще двенадцать – травмированы. Фото: УГАИ МВД ДНР

В ДТП на Петровке два человека погибли, еще двенадцать – травмированы. Фото: УГАИ МВД ДНР

- По предварительной версии, 44-летний водитель автомобиля «MERCEDES-BENZ», двигаясь со стороны Донецка в направлении блокпоста «Александровка», в условиях плохой видимости из-за тумана не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо, где произошло опрокидывание авто, - рассказали в пресс-службе УГАИ МВД Республики.

Два пассажира автомобиля «MERCEDES-BENZ» 58-ми и 63-х лет погибли на месте происшествия, водитель и одиннадцать пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы Донецка.

ГАИ МВД ДНР призывает водителей учитывать дорожную обстановку и погодные условия, строго следовать требованиям правил дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал, быть внимательными, не отвлекаться от управления транспортными средствами, а также обязательно использовать световые приборы при движении в условиях недостаточной видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пятилетие со дня образования Управления Народной милиции: Имена погибших героев ДНР присвоят ряду объектов социально-культурной сферы
Украинские боевики заминировали дорогу к мосту, соединяющему Старый Айдар и Счастье
«Пусть нас будет меньше, зато это будет нация»: Известный украинский писатель Василий Шкляр о том, стоит ли уйти из Донбасса
Сивохо рассказал, как собирается возвращать Донбасс
«Вольво-центр», Горловка и Коминтерново оказались под огнем украинских военных
Новогодняя акция: фирменный календарь в подарок для читателей, подписавшихся на «Комсомольскую правду»
Как читателям «Комсомолки» сэкономить на покупке любимой газеты
Сборная ДНР по карате завоевала 10 золотых медалей на Кубке мира в Японии
Украинские боевики за сутки обстреляли три поселка в ЛНР
В Донбассе ищут потомков святого из Екатеринбурга
Туман, сильный ветер и похолодание до двух градусов – такая погода ждет жителей Донецка на этой неделе
Российские актеры передали луганским сиротам мягкие игрушки
Сборная ДНР по каратэ завоевала 10 золотых медалей на Кубке мира в Японии
«Поможем нашему городу стать чище»: История дончанки, которая борется за экологию в регионе, получила продолжение
Персоны нон-грата: Зеленский не пускает турок на Украину