Страшная авария в Донецке: в Петровском районе с дороги вылетел автобус и опрокинулся

Два человека погибли и двенадцать травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Донецке сегодня, 12 ноября. Оно произошлов 6:45 в Петровском районе.

В ДТП на Петровке два человека погибли, еще двенадцать – травмированы. Фото: УГАИ МВД ДНР

В ДТП на Петровке два человека погибли, еще двенадцать – травмированы. Фото: УГАИ МВД ДНР

- По предварительной версии, 44-летний водитель автомобиля «MERCEDES-BENZ», двигаясь со стороны Донецка в направлении блокпоста «Александровка», в условиях плохой видимости из-за тумана не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо, где произошло опрокидывание авто, - рассказали в пресс-службе УГАИ МВД Республики.

Два пассажира автомобиля «MERCEDES-BENZ» 58-ми и 63-х лет погибли на месте происшествия, водитель и одиннадцать пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы Донецка.

ГАИ МВД ДНР призывает водителей учитывать дорожную обстановку и погодные условия, строго следовать требованиям правил дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал, быть внимательными, не отвлекаться от управления транспортными средствами, а также обязательно использовать световые приборы при движении в условиях недостаточной видимости.