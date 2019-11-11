В Киеве избавляются от боевой авиации: Украинские военные готовы за мзду продать истребители МиГ-29 даже «сепаратистам» из Донбасса

Еще год назад на Украине оставалось всего 160 боевых самолетов. А уже скоро ни один из них не сможет подняться в воздух. На радость жителям ДНР и ЛНР, которые на всю оставшуюся жизнь запомнили, как их в 2014 году бомбила «родная армия».

БЫЛИ ЧЕТВЕРТЫЕ В МИРЕ ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ

Вороватые украинские военные готовы за деньги продать даже родину-мать. Война в Донбассе это наглядно показала. Ополченцы успешно пополняли свои арсеналы не только за счет захваченного в боях вооружения. Техника и оружие «за недорого» приобретались у деляг из ВСУ. Последние были готовы даже самолеты продать, но у защитников Донбасса не было инфраструктуры для обслуживания и обеспечения полетов. Поэтому на протяжении пяти лет самолеты с запчастями из незалежной «уплывали» в Африку и даже в США. Кстати, в Штатах сейчас можно купить позднюю модель советского истребителя МиГ-29 всего за 4,65 миллиона долларов.

Темпы разграбления доставшегося Украине от СССР авианаследства просто потрясают. Еще год назад украинский аналитик Тарас Чмут вынужден был признать, что оборону незалежной обеспечивают только 160 единиц боевой авиации: 100 истребителей, 24 штурмовика, 24 бомбардировщика и 12 разведчиков. Причем вся техника – советская. За все годы независимости Киев не купил ни одного боевого самолета. Кстати, по состоянию на 1992 год Украина имела четвертые в мире воздушные силы, которые уступали только США, России и Китаю.

Но даже оставшиеся на вооружении ВСУ самолеты скоро не смогут взлетать. Их усиленно разукомплектовывают «захисники». Тому подтверждение - история с разборкой истребителей МИГ-29 в Одессе.

КУДА «УПЛЫВАЮТ» ЗАПЧАСТИ

9 сентября 2019 года во время инвентаризации авиатехники группы долговременного хранения самолётов 18-й авиационной комендатуры, расположенной в Одессе, выявили недостачу блоков и электронных плат от 15 самолётов МИГ-29. С 2015 года на долговременном хранении в этой воинской части числилось 20 самолётов МИГ-29, 12 из которых принадлежали 204-й бригаде тактической авиации (брТА), а 8 – 40-й брТА.

- Версий того, зачем были украдены важные комплектующие узлы самолётов, могут быть разные, - считает украинский политолог Игорь Миртовский. - Возможно, какой-нибудь украинский военнослужащий раскурочил самолёты с целью добычи цветных металлов на лом. Но только в свете последних событий, напрашиваются несколько другие версии. Практика ремонта проданной за рубеж авиационной техники не всегда осуществляется легально через госзаказ. Чаще всего, отправленные в Африку военные самолёты из Украины ремонтируются нелегально вывезенными запчастями, снятыми с «законсервированных» истребителей.

Политолог отмечает, что детали вполне могли быть нелегально отправлены, к примеру, в Чад или Мозамбик. Модернизация МиГ-29 на Львовском авиаремонтном заводе обошлась бы гораздо дороже, да и необходимых комплектующих там могло бы не найтись. А здесь – без пыли и шума, всё равно эти самолёты давно не летают. Их можно разобрать с немалой выгодой для деляг в погонах.

Кстати, вы удивитесь, но в США можно купить позднюю модель советского учебно-боевого истребителя МиГ-29УБ всего за 4,65 миллионов долларов. Объявление о продаже выставлено на сайте Raptor Aviation. Самолёт был построен в 1986 году на Калязинском заводе в Тверской области, летал очень мало и после модернизации на Львовском авиаремонтном заводе был продан в США. Причём, продажа истребителя была осуществлена совсем недавно. Между прочим, американский владелец самолёт перекрасил в камуфляж с опознавательными знаками ВКС Российской Федерации. О целях подобной маскировки, можно только догадываться.

Сотрудник Raptor Aviation говорит о трёх категориях возможных покупателей МиГ-29УБ. Это владельцы пилотажных групп, готовящих шоу для авиасалонов – самолёт этой марки при управлении опытным пилотом может творить настоящие чудеса высшего пилотажа. Вторая группа – фирмы, предоставляющие услуги по моделированию угроз. Бизнес это для США новый, но стремительно развивающийся. И третья, самая вероятная категория, небогатые страны, желающие приобрести самолёт для своего военного авиапарка. В Перу, к примеру, эксплуатируется на сегодняшний момент 24 самолёта МИГ-29 различных модификаций.

Между прочим, недавно был сделан информационный вброс непосредственно из Минобороны Украины о переговорах с израильской компанией Elbit Systems по модернизации 11 украинских истребителей. Поскольку фирма уже имела опыт модернизации МиГов, речь идёт именно о них. Возможно те, кто снял важные узлы на складе в Одессе, решили подстраховаться – самолётов на Украине осталось немного и состояние их ужасающее. Пока израильтяне не добрались до истребителей, предприимчивые военные решили их немного «разобрать». Как говорится – «про запас».

Новость последних дней лишь подтверждает все вышеперечисленные факты. Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила незаконный сбыт комплектующих к боевым истребителям МиГ-29. Спецоперация СБУ проходила во Львовской области, фигуранты задержаны при передаче предпринимателю запасных частей и комплектующих.